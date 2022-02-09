الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الازهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

طلاب
طلاب

رابط بوابة الازهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢ من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية إجازة نصف العام.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وموعد الفصل الدراسي الثاني وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

رابط بوابة الازهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢

خصص قطاع المعاهد الأزهرية موقعا إلكترونيا، وذلك من خلال هذا الرابط ( منهنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف المحافظات وذلك لخدمة الطلاب وأولياء الأمور الذين قرروا قضاء إجازة نصف العام في السفر للترفيه عن أبنائهم.

ويذكر أن امتحانات نصف العام قد بدأت في ١٥ يناير الماضي واستمرت حتى ٣ فبراير الجاري داخل لجان مدرسية تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي اجتاحت العالم في ٢٠١٩.


خطوات الاستعلام عن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية


يستطيع مئات الآلاف من طلاب الأزهر من الشهادة الإعدادية معرفة نتائج في امتحانات الفصل الدراسي الأول بإتباع الخطوات التالية :-

  • الدخول عبر موقع الازهر الشريف من خلال هذا اللينك ( من هنا).
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب والفصل الدراسي للعام.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بالتفصيل.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.

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موعد الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢

رابط بوابة الازهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعداديه ٢٠٢٢ وموعد الترم الثاني من الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور للاستعداد الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في ١٩ فبراير الجاري، وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

ونفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء كافة الشائعات عن تعطيل الدراسة بالفصل في الثاني بسبب أوميكرون الجديد وأكد أن الدراسة في مواعيدها المحددة وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي وطالب أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يرددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون أن مصادر رسمية تصدر عنها المعلومات.

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