التحقيق مع المتهمة بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها بالحيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيق مع فتاة متهمة بإنهاء حياة طفلتها عقب ولادتها مباشرة وإلقاءها من شرفة الشقة محل سكنها بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

البداية كانت بتلقي الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة أسفل عقار عارية بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة لم تكمل ساعات على ولادتها، وبتقنين التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة في بداية العقد الثالث من عمرها تخلصت من الطفلة عقب ولادتها مباشرة بدورة مياه شقتها، وقامت بإلقائها من شرفة الشقة محل سكنها بالعقار الذي وجدت أسفله جثة الطفلة لحملها سفاحًا من زميلها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لحملها بالطفلة سفاحًا من زميلها الذي تهرب منها، فقامت بولادة الطفلة داخل دورة مياه الشقة محل سكنها وألقتها من الشرفة هربًا من الفضيحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.