الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، ارتفاعًا من 105 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان، إن 73 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا مقابل 65 قبل يوم.
 

وسجلت الصين 24 إصابة جديدة لم تظهر عليها الأعراض انخفاضًا من 46 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 106634 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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