وزير الاقتصاد السورى: قريبا شركة مشتركة للنقل البحرى بين سوريا والقرم

أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن خط النقل البحري مع جمهورية القرم سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري وسيوفر كلفة زمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أوضح الخليل في تصريحات أن هناك خطة عمل مهمة بين البلدين، وأن "ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها حول كمياتها وأسعارها ووفق جداول توريد.

وأضاف أنه "سيكون هناك تأسيس شركة نقل بحري مشتركة وبأن يكون هناك خط بحري بين البلدين خاصة وأن موانئ شبه جزيرة القرم هي أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا ولا تحتاج الرحلة البحرية بين البلدين إلا إلى خمس ساعات فقط وبالتالي هناك تقنين في الوقت والتكلفة".

وجاءت تصريحات الخليل على هامش أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي في فندق "شيراتون دمشق" بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن عدد من الهيئات الاقتصادية الحكومية والأكاديمية واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة السورية.

وقال الخليل إن هناك تعاونا في المجال السياحي، وإن "شبه جزيرة القرم مشهورة جدا على مستوى زوارها وقدراتها السياحية وروادها من السياح من الدول الأخرى".

وأضاف أن "التعاون سيكون عاملا مساعدا وداعما للسياحة السورية وسيسهم في دخول مزيد من السياح إلى سوريا وهذا يحقق مصدرا مهما للقطاع الأجنبي ولكثير من قطاعات الانتعاش الاقتصادي".

و علي صعيد آخر ، أعلنت سوريا عن أنه منذ بداية الحرب على سوريا وصل عدد الشهداء في قطاع النفط والثروة المعدنية إلى 235 شهيدًا و46 مصابًا وبلغ عدد المخطوفين 112، مبينة أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في الوزارة بلغ حوالي 100.5 مليار دولار حتى الآن.

وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.5 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز النظيف تم تسليم 79 % منه لوزارة الكهرباء و6 % لوزارة الصناعة و15 % لوزارة النفط والثروة المعدنية، مشيرة إلى أن متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 9 ملايين متر مكعب بما فيها محطة السويدية خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكرير حوالي 5.7 مليون طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس وبلغ إنتاج المصافي خلال العام المنصرم بنزين ممتاز 944 ألف طن، بنزين عادي 11 ألف طن، مازوت 1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، أسفلت 77 ألف طن، كما تم إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من الملح.