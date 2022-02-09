تسجيل 73 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الثلاثاء الماضي 73 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 72 حالة في قوانغشي، وحالة واحدة في لياونينغ.

وإلى جانب ذلك، تم تسجيل ما مجموعه 37 حالة إصابة وافدة جديدة بكوفيد-19 في سبع مناطق على مستوى المقاطعة في أنحاء البر الرئيسي الصيني.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، حسبما قالت اللجنة.

وأضافت اللجنة أن إجمالي 24 حالة إصابة من دون أعراض سُجلت حديثاً يوم الثلاثاء الماضي، 23 منها وصلت من خارج البر الرئيسي.

وحتى يوم الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، لكل من الحالات المحلية والوافدة في البر الرئيسي الصيني 106634 حالة.

ولا يزال 1495 مريضاً يتلقون العلاجات الطبية المناسبة حتى يوم الثلاثاء الماضي، من بينهم 4 مرضى في حالة خطيرة، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصاً منذ تفشي الفيروس في البر الرئيسي الصيني.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.