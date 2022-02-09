كوريا الجنوبية تقترب من تسجيل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 49 ألفا و567

إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى مليون و131 ألفا و248 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية حاجز 40 ألف إصابة، حيث كان أعلى رقم قياسي يومي سابق تم تسجيله 38 ألفا و689 يوم الأحد الماضي ، عندما تخطت كوريا الجنوبية حاجز المليون إصابة

إجماليا، بعد مرور عامين على تسجيل أول إصابة في البلاد.



كما سجلت البلاد 21 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6943 شخصا.



وحتى يوم الثلاثاء، تلقى 59ر28 مليون شخص ، أو 7ر55% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الاشخاص الذين تمىتطعيمهم بالكامل إلى 16ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 86% من إجمالي عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.