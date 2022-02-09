الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى سابق يعلق على إمكانية تدخل الناتو لحماية أوكرانيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المختص بالشأن الأوكراني، كورت فولكر، إن كييف لا يجب أن تعتمد على حماية حلف "الناتو" في حالة نشوب صراع محتمل مع روسيا.

 

وأضاف فولكر في تصريحات تلفزيونية أن البند 5 من ميثاق الحلف يشير إلى أنه في حالة وقوع هجوم على أي دولة عضوة في "الناتو"، فإن الحلفاء سوف سيتأهبون "على الفور" للدفاع عنها.

 

وأشار إلى أنه "في حالة أوكرانيا الوضع مختلف"، لافتا إلى أن "الناتو لن يتدخل لحماية أوكرانيا لأنه ليس عليه التزامات تجاهها".

 

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها.

 

وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" المزعوم تأتي استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة وتبريرا لتوسع الحلف شرقا باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

حماية روسيا أوكرانيا روسي على الناتو أمريكي سابق مسؤول مسؤول أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس