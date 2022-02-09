بلينكن: الولايات المتحدة تولى أهمية لشراكتها مع الاتحاد الأفريقى

أكد ‏أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تولي أهمية لشراكتها مع الاتحاد الإفريقي.



‏و قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.



‏و أضاف المتحدث أن بلينكن و محمد ناقشا السبل الممكنة للمضي قدما لتسوية القضايا السياسية و الأمنية في أفريقيا، بما في ذلك السودان و مالي و بوركينا فاسو و الحاجة إلى تعزيز الديمقراطية في القارة.



‏و أوضح برايس ‏أن الوزير الأمريكي شدد كذلك على اهتمام واشنطن بالمبادرات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية لتعزيز السلام والأمن والتي نتجت عن القمة الأخيرة لرؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي لعام 2022 في الفترة من 5 إلى 6 فبراير الجاري.