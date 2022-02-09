الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة تولى أهمية لشراكتها مع الاتحاد الأفريقى

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

 أكد ‏أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تولي أهمية لشراكتها مع الاتحاد الإفريقي.


‏و قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.


‏و أضاف المتحدث أن بلينكن و محمد ناقشا السبل الممكنة للمضي قدما لتسوية القضايا السياسية و الأمنية في أفريقيا، بما في ذلك السودان و مالي و بوركينا فاسو و الحاجة إلى تعزيز الديمقراطية في القارة.


‏و أوضح برايس ‏أن الوزير الأمريكي شدد كذلك على اهتمام واشنطن بالمبادرات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية لتعزيز السلام والأمن والتي نتجت عن القمة الأخيرة لرؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي لعام 2022 في الفترة من 5 إلى 6 فبراير الجاري.

الافريقي الاتحاد أمن على اليوم الخارجية الولايات المتحدة رامي امريكية أفريقيا السياسية السلام تعز السودان لدي واشنطن وزارة الخارجية خارجي تسوية الحاج وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس