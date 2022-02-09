واشنطن: بلينكن أشاد بجهود أردوغان بشأن الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشاد في الحديث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي في أوكرانيا.

و جاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز التنسيق ووحدة الناتو في ظل خطر استمرار التصعيد وعدوان روسيا ضد أوكرانيا".

و أشار البيان إلى أن بلينكن "أكد التزامنا المشترك بسيادة و وحدة أراضي أوكرانيا وأشاد بجهود الرئيس أردوغان لدعم الحل الدبلوماسي".

و بحث الوزيران كذلك التطبيع بين تركيا وأرمينيا و"الخطوات الإضافية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدعم تلك الجهود". كما استعرضا "سبل الحفاظ على العلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وتركيا".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم بمبادرة عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.