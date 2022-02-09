الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: بلينكن أشاد بجهود أردوغان بشأن الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشاد في الحديث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي في أوكرانيا.

 

و جاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز التنسيق ووحدة الناتو في ظل خطر استمرار التصعيد وعدوان روسيا ضد أوكرانيا".

 

و أشار البيان إلى أن بلينكن "أكد التزامنا المشترك بسيادة و وحدة أراضي أوكرانيا وأشاد بجهود الرئيس أردوغان لدعم الحل الدبلوماسي".

 

و بحث الوزيران كذلك التطبيع بين تركيا وأرمينيا و"الخطوات الإضافية التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدعم تلك الجهود". كما استعرضا "سبل الحفاظ على العلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وتركيا".

 

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم بمبادرة عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.

أوكرانيا أردوغان وكر جهود واشنطن دبلوماسي واشنط الدبلوماسي الحل الدبلوماسي لحل دبلوم اوكراني بلينكن

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس