إصابة وزير الدفاع الأوكرانى بفيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيك، عن إصابته بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه في حالة صحية جيدة.

وقال ريزنيك، في بيان نشره عبر "فيسبوك": "حتى صباح 8 فبراير تم في كييف تسجيل 2862 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا. أنا أيضا وقعت في هذه القائمة".

وأضاف: "أشعر بأنني في حالة صحية جيدة، أخضع للحجر الصحي الذاتي لكن في نظام العمل... وبفضل التلقيح في الوقت المناسب تجري الإصابة بالسلالة الجديدة بشكل أخف مقارنة مع ما كان عليه الأمر في الموجة الأولى".

وقد سجلت حتى الآن في أوكرانيا 4.341 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 101647 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.