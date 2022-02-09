الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: افتتاح خط بحرى تجارى جديد مع موريتانيا ٢٤ فبراير الجارى

ميناء
ميناء

 أعلنت الجزائر افتتاح خط بحري تجاري جديد منتظم مع موريتانيا  الموافق ٢٤ فبراير الجاري.


وأوضحت وزارة النقل الجزائرية، في بيان ، أن ذلك الخط البحري والتجاري يأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون المتعلقة بتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وتجسيدا لسياسة الحكومة الرامية إلى العمل على الولوج إلى الأسواق الإفريقية الواعدة من خلال تطوير أنماط النقل المختلفة.
 

وبحسب البيان، ستنطلق أول رحلة في هذا الخط من ميناء الجزائر العاصمة إلى ميناء نواكشوط.
 

وأشار البيان إلى أن المجمع الجزائري للنقل البحري سوف يتخذ جميع التدابير لإنجاح هذا الخط الجديد بالتنسيق مع كافة المتعاملين الاقتصاديين

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