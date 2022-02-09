الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

احذر.. النوم السيئ يضاعف فرص الإصابة بأمراض القلب

النوم
النوم

تظهر الأدلة المتزايدة أن اضطرابات النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، والتي تشمل الصحة العامة والوظائف الجسدية والتأثيرات المعرفية والنفسية.

وبحسب دراسة جديدة نُشرت في مجلة Scientific Reports، فإن الجوانب الفردية لسوء النوم يمكن أن تكون ضارة بصحة القلب، وفي حال الجمع بينهما، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 141%.

واستعرضت الدراسة التي تقودها جامعة جنوب فلوريدا بيانات نوم 6820 بالغا في الولايات المتحدة، بمتوسط ​​عمر يبلغ 53 عاما، أفادوا بأنفسهم عن خصائص نومهم وتاريخ أمراض القلب لديهم. وارتدى 633 مشاركا منهم، جهازا بحثيا (علم الحركة) حول المعصم، يلتقط نشاط النوم.

وركز الباحثون على جوانب متعددة لصحة النوم، مثل الانتظام والرضا واليقظة أثناء ساعات الاستيقاظ وتوقيت النوم وكفاءة النوم ومدة النوم وربطوها بأمراض القلب التي تم تشخيصها من قبل الطبيب.

ووجدوا أن كل زيادة إضافية في مشاكل النوم الصحية المبلغ عنها ذاتيا كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 54%. وكانت المخاطر المقدرة للإصابة بأمراض القلب المرتبطة بزيادة مشاكل النوم الصحية أعلى بكثير بالنسبة لأولئك الذين قدموا بيانات النوم عن طريق كل من التقرير الذاتي وجهاز البحث. ولديهم زيادة بنسبة 141%، وهو رقم يمكن اعتباره أكثر دقة.

ويقول سومي لي، المؤلف الرئيسي للدراسة، والأستاذ المساعد لدراسات الشيخوخة ومدير مختبر STEALTH في جامعة جنوب فلوريدا: "هذه واحدة من أولى الدراسات التي تظهر أنه بين البالغين الذين يعملون بشكل جيد في منتصف العمر، يعانون من مشاكل صحية أكثر في النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتشير التقديرات الأعلى للمخاطر لدى أولئك الذين قدموا كلا من التقرير الذاتي وبيانات النوم بأسلوب الحركة إلى أن قياس صحة النوم بشكل دقيق وشامل مهم لزيادة التنبؤ بأمراض القلب".

وسأل فريق البحث المشاركين عن صحتهم، بما في ذلك ما إذا كان طبيبهم أكد وجود حالة قلبية، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو النفخة القلبية أو تضخم القلب.

ولم يأخذ في الاعتبار ارتفاع ضغط الدم لأنه يُصنف على أنه عامل خطر للإصابة بأمراض القلب وليس من أمراض القلب.

كما قاموا بتحليل التاريخ العائلي لأمراض القلب والعوامل الاجتماعية والديموغرافية، مثل العرق والجنس والتدخين والاكتئاب والنشاط البدني.

ووجد الباحثون أنه في حين أن النساء أفدن بأنهن يعانين من مشاكل صحية أثناء النوم، كان الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، لكن الجنس لم يؤثر على الارتباط العام بين هذين العاملين. ووجدوا أيضا أن المشاركين السود يعانون من مشاكل صحية أثناء النوم ومعدل انتشار أعلى لأمراض القلب مقارنة بالمشاركين البيض، لكن الارتباط القوي بين صحة النوم وأمراض القلب لم يختلف باختلاف العرق بشكل عام.

وفاة الرئيس اصابة النوم العالم خطر الإصابة رئيس في العالم الاصابة السبب الرئيسي عال ثلاث الرئيسي الع ثلاث مرات يضاعف

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس