أسعد بن طارق يثمن جهود الصحفيين العمانية لاستضافة الكونجر مايو المقبل

ثمن أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان جهود جمعية الصحفيين العمانية في استضافة فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافة " الكونجرس" خلال الفترة من ٢٩ مايو المقبل وحتى 3 يونيو بمشاركة ما يقارب من ٣٥٠ صحفيا وإعلاميا من ١٤٧ دولة ، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الجمعية في استضافة وتنظيم مثل هذه التظاهرات الإعلامية العالمية.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية بمكتبه بحي الوزارات ، حيث بارك مبادرة الجمعية وحرصها على احتضان هذه التظاهرة المهمة على أرض سلطنة عمان، مؤكدا دعم السلطنة لفعاليات المؤتمر الدولي للاتحاد ، خاصة مع مشاركة هذا العدد الكبير من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون قارات العالم المختلفة ، فهو بجانب ما سيحققه من أهداف عديدة يعتبر فرصة أمام المشاركين للتعرف على جوانب النهضة العمانية في مختلف مجالات الحياة، والاطلاع على الإمكانيات التي توفرها الدولة للصحافة المحلية ووسائل الإعلام المختلفة لتقوم بدورها من أجل إبراز النهضة العمانية بكل مكوناتها، وما يقوم به إعلامنا العماني من دور مهم في طرح مختلف المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع، وأهمية مثل هذه المبادرات في التعريف بسلطنة عمان وتعزيز مكانتها الدولية.



وعبر أسعد بن طارق آل سعيد عن سعادته بوجود هذا العدد من القيادات الصحفية والإعلامية العالمية ؛ وقال أنني سعيد بلقائكم اليوم ؛ فنحن والصحفيون والإعلاميون في مركب واحد وسنستمر على هذا النهج بإذن الله؛ فهم يستحقون كل الدعم، كما أنهم من يحمل رسالة عمان للعالم، وهذا هو دورهم الوطني في توصيل الرسالة الإعلامية بأمانة في الداخل والخارج، لتصبح لاحقا جزءا من التاريخ الذي يوثق تفاصيل كثيرة من تاريخ عمان ولتبقى مرجعا للأجيال القادمة.



وأضاف : الصحفيون والإعلاميون العمانيون لهم دور كبير، وهم بما وفر لهم أصبحوا في مصاف الدول المتقدمة، وينافسون الصحافة العالمية ووصولهم إلى هذه المرحلة يعود لأمور عديدة ومنها دور ومكانة سلطنة عمان على المستوى الإقليمي والدولي.



وأكد أن عمان بلد السلام ورسالتنا للعالم هي التسامح والمحبة والسلام كما يعلمها الجميع ، فجلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه - قال؛ أود أن أرى علم عمان في كل شبر على هذه الكرة الأرضية وكان يشير على مجسم الكرة الأرضية الذي بجانبه وهذا ما تحقق والحمد لله.



وقال : أتمنى من الصحفيين والإعلاميين مواكبة المرحلة القادمة ومتابعتها بشكل دقيق وفي شتى المجالات ، هنالك مجالات تحتاج لوقت للنضوج ؛ وعلى الإعلاميين رصدها وتغطيتها حتى ترى النور.



واضاف أسعد بن طارق آل سعيد :الشباب العماني تربى على الأخلاق والإخلاص والمبادئ القيمة وهذا سر نجاحنا ، هدفنا واحد وكلنا يد واحدة تحت ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق لتتقدم سلطنتنا الغالية إلى الأمام نحو التقدم والازدهار.