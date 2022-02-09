الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقيب المهندسين: رفع الدعم عن البنزين ساعد فى تطوير قطاع النقل (فيديو)

هاني ضاحي
هاني ضاحي

أشاد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بالطفرة التي حققتها الدولة في قطاع النقل خلال الـ8 سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن مصر كانت ترتيبها في جودة الطرق قبل عام 2014 الـ118 على مستوى العالم، أصبحت الآن 28 في الترتيب، مشيرًا إلى أن كل ذلك كان بفضل التوسعات التي تمت في هذه الفترة. 

وأوضح "ضاحي"، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، أنه منذ عام 2014 تمت إضافة أكثر من 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق، بالإضافة إلى المحاور التي تمت على نهر النيل في حدود 21 محورًا للربط بين الشرق والغرب، لافتًا إلى أن كل هذا حل مشاكل مرورية كانت تسبب اختناقًا وشللًا تامًا في حركة النقل والمواصلات وحركة المواطنين، وبالتالي تعطل حركة الإنتاج والمصانع، ومن ثم التأثير على الاقتصاد.

وأكد نقيب المهندسين، أن هذا ما كان ليحدث لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عملية تطوير النقل الجماعي نتجت عن رفع الدعم عن المنتجات البترولية، إذ أن مصر كانت بها 5.5 مليون سيارة تتلقى دعمًا بـ 22 مليار جنيه بنزين سنويًا.

وأضاف أن إستراتيجية مصر 2030 تضمنت تطوير 3 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، والقطار المكهرب لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعن تأهيل العاملين في مرافق النقل، قال "ضاحي": "خطوة التدريب خطوة هامة للغاية، لأنه كان من المهم تغيير الثقافة ونوعية العاملين في مرافق النقل، وخاصة في السكة الحديد ومترو الأنفاق، وبالتأكيد كلما كان الإنسان مُثقلًا بالتدريب وقدر من التعليم الفني، كلما كانت مداركه أكبر واستيعابه لإجراءات التشغيل والصيانة أعلى، ونحيي وزارة النقل على معهد التدريب وتخريج أول دفعة منه".

وتابع المهندس هانى ضاحي: "تم العمل خلال السنوات الماضية وحتى الآن على الطرق السريعة، وتم عمل توسعة كبيرة لتلك الطرق بإضافة حارات، فضلا عن طرق الخدمة، مثل الطرق الموجودة في طريق الإسكندرية والعلمين وطريق السويس والطرق المخصصة للنقل الثقيل، وتلك الطرق قللت معدلات الحواداث الناجمة عن حوادث الطرق".

https://fb.watch/b2D1_pXOVM/

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