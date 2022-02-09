موقع أفريقى يطالب بحظر الطيران في تيجراي لإدخال المساعدات الإنسانية

طالب موقع "أفريكان أرجيومنت" الإفريقي بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراي دون موافقة الحكومة الأثيوبية التي لطالما عرقلت دخول قوافل المساعدات الإنسانية للإقليم.

وقال الموقع: لم يتبق أمام وكالات الإغاثة الآن سوى خيار واحد قابل للتطبيق وهو تقديم المساعدات المنقذة للحياة عن طريق الجو كمسألة ذات أولوية مطلقة، وسيتطلب ذلك إعلان منطقة حظر طيران في تيجراي لحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين من هجمات الطائرات بدون طيار.

وتابع: إن تعرض مراكز الأشخاص المشردين داخليًا وقوافل المساعدات للقصف بطائرات بدون طيار تشير إلى أنه بدون منطقة حظر طيران، قد لا تتردد القوات الإثيوبية في شن هجمات عشوائية.

وتابع: ومع ذلك ، يجب على الأمم المتحدة أيضًا أن تمضي إلى أبعد من ذلك بما يتماشى مع مسؤوليتها الأساسية عن حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ومسؤولياتها المحددة بموجب القرار 2417/2018 في حالات النزاع. ينص هذا القرار على أنه عندما لا يكون لدى الحكومة القائمة إرادة سياسية أو رغبة في إنقاذ مواطنيها من الموت الجماعي الناتج عن الجوع ونقص الرعاية الطبية الأساسية ونقص الخدمات الأساسية ، يجب على الأمم المتحدة "إجبار أطراف النزاع على ضمان الوصول الإنساني الكامل".

واستطرد الموقع: يجب تذكير الأمم المتحدة بهذه المسؤوليات، يجب أن تضمن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بموافقة الحكومة الإثيوبية أو بدونها وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ تمامًا كما حدث في سوريا في عام 2016، يجب على الأمم المتحدة الموافقة على وجه السرعة والبدء في الإسقاط الجوي للأغذية والأدوية في حالات الطوارئ.

وقال الموقع: مع مرور كل يوم ، يتدهور الوضع في تيجراي بسرعة وسيؤدي الفشل في التحرك الآن إلى وفيات جماعية، لقد حان الوقت للأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة بما تستحقه من اهتمام وسلطة وإلحاح.

تدهور الأوضاع الإنسانية في تيجراي



بعد ما يقرب من 15 شهرًا من الحرب الأهلية في إثيوبيا، أصبحت الأزمة الإنسانية في منطقة تيجراي رهيبة، لقد تُرك الملايين من الناس بلا شيء يأكلونه ولا دواء حتى لحالات يمكن علاجها بسهولة، يعيش أكثر من مليون شخص في ظروف مجاعة نشطة ومات بالفعل المئات إن لم يكن الآلاف، وقد حددت الأمم المتحدة بالفعل الوضع في تيجري على أنه أسوأ أزمة جوع شهدها العالم منذ أكثر من عقد.

وفي أكتوبر 2021، قال رئيس برنامج الغذاء العالمي عن تيجراي: "لا توجد وسيلة للبقاء على قيد الحياة هناك"، وفي الآونة الأخيرة ، وصف منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عدم وجود عمل دولي ذي مغزى بأنه "وصمة عار على ضميرنا"، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2022 الأزمة بأنها "إهانة لإنسانيتنا".

في بيان تلو الآخر، ناشدت وكالات الأمم المتحدة المختلفة الحكومة الإثيوبية لفتح وصول إنساني غير مقيد إلى تيغراي، لكن على الرغم من كلماتهم ، لم يتغير شيء يذكر.

وأضاف الموقع: تستخدم الحكومة الأثيوبية الجوع كسلاح في الحرب، فضلًا عن تدمير الزراعة والبنية التحتية الاقتصادية والأنظمة المالية، وبينما اتُهمت جميع أطراف الحرب بارتكاب فظائع، فإن هذا النهب المتعمد قد دبره الجيشان الإثيوبي والإريتري جنبًا إلى جنب مع مليشيات الأمهرة المتحالفة معه وحرم ملايين الأشخاص من وسائل البقاء الأساسية.

في الوقت نفسه، تواصل الحكومة الإثيوبية تعليق الخدمات الأساسية، بما في ذلك الاتصالات والبنوك والنقل والكهرباء، ولا تزال ترفض رفع الحصار بشكل كامل، وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، عندما تمكنت منظمات الإغاثة من نشر موظفين في تيجري، تم نهب شاحنات الإغاثة، وتدمير الجسور الحيوية، والهجمات على السائقين وقوافل المساعدات وفي أكتوبر 2021.

و قامت الحكومة الإثيوبية بتوقيت الضربات الجوية لتتزامن مع الرحلات الإنسانية إلى تيجراي، مما أجبر الأمم المتحدة على التخلي عن تسليم إمدادات الطوارئ. وفي (يناير) 2022، وأسفرت هجمات الطائرات بدون طيار عن خسائر مدنية جسيمة أوقفت نقل المساعدات إلى المنطقة ودفعت وكالات الإغاثة إلى تعليق عملها في أجزاء من تيجراي.