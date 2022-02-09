الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

علماء صينيون يخترعون اختبارا يمكنهم من اكتشاف كورونا خلال 4 دقائق

اختبار كورونا
اختبار كورونا

ذكرت صحيفة (اكسبريس) البريطانية، أن باحثين صينيين، من جامعة فودان في شنجهاي، اخترعوا اختبارا جديدًا يمكنهم من اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في مدة لا تتجاوز الـ 4 دقائق فقط مع الحفاظ على دقة النتائج.
ونقلت الصحيفة عن العلماء الصينيين قولهم إن الطريقة الجديدة التي توفر السرعة وسهولة التشغيل والحساسية العالية وقابلية النقل يمكن أن تغير قواعد اللعبة في اختبار فيروس كورونا.
وأكد الباحثون أن لديهم حلًا لفترات الانتظار الطويلة نسبيًا التي تأتي مع اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، فعلى الرغم من أنها تعتبر الأكثر دقة وحساسية في السوق، إلا أنها تمثل عيبًا مرتبطًا بالوقت أدى في فترات الطلب السريع ما يؤدي إلى تراكم خطير في معالجة النتائج - لا سيما أثناء الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.
وأضاف باحثو فودان: "قمنا بتطبيق مستشعر حيوي كهروميكانيكي لاكتشاف السارس- CoV-2 في جهاز نموذج أولي متكامل ومحمول، وأظهرنا أنه اكتشف [الفيروس RNA] في أقل من أربع دقائق."
وأوضح الباحثون - في مقال نشر بمجلة "Nature Biomedical Engineering" - أن جهاز الاستشعار الخاص بهم، باستخدام الإلكترونيات الدقيقة لتحليل المواد الجينية من المسحات، يمكن أن يتجنب الحاجة إلى مختبر لفحص عينات المستخدمين، نظرًا لأن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل تتطلب بنية تحتية للمختبر، والتي تكون محدودة في العديد من البلدان وبالتالي تقلل من عدد الحالات التي يمكن التعامل معها يوميًا، ولذلك فإن طريقة الاختبار الجديدة المقترحة ستزيل عائقًا مهمًا.
وتضمنت تجربة العلماء أخذ عينات من 33 شخصًا في شنغهاي أصيبوا بفيروس كورونا، مع إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بالتوازي وتم الكشف عن النتائج خلال الدقائق الأربعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

جديدة جديد الصين ميرا حساسية محمول فحص شعر الصينى صحيفة بريطانية فيروس كورونا البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس