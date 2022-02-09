علماء صينيون يخترعون اختبارا يمكنهم من اكتشاف كورونا خلال 4 دقائق

ذكرت صحيفة (اكسبريس) البريطانية، أن باحثين صينيين، من جامعة فودان في شنجهاي، اخترعوا اختبارا جديدًا يمكنهم من اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) في مدة لا تتجاوز الـ 4 دقائق فقط مع الحفاظ على دقة النتائج.

ونقلت الصحيفة عن العلماء الصينيين قولهم إن الطريقة الجديدة التي توفر السرعة وسهولة التشغيل والحساسية العالية وقابلية النقل يمكن أن تغير قواعد اللعبة في اختبار فيروس كورونا.

وأكد الباحثون أن لديهم حلًا لفترات الانتظار الطويلة نسبيًا التي تأتي مع اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، فعلى الرغم من أنها تعتبر الأكثر دقة وحساسية في السوق، إلا أنها تمثل عيبًا مرتبطًا بالوقت أدى في فترات الطلب السريع ما يؤدي إلى تراكم خطير في معالجة النتائج - لا سيما أثناء الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.

وأضاف باحثو فودان: "قمنا بتطبيق مستشعر حيوي كهروميكانيكي لاكتشاف السارس- CoV-2 في جهاز نموذج أولي متكامل ومحمول، وأظهرنا أنه اكتشف [الفيروس RNA] في أقل من أربع دقائق."

وأوضح الباحثون - في مقال نشر بمجلة "Nature Biomedical Engineering" - أن جهاز الاستشعار الخاص بهم، باستخدام الإلكترونيات الدقيقة لتحليل المواد الجينية من المسحات، يمكن أن يتجنب الحاجة إلى مختبر لفحص عينات المستخدمين، نظرًا لأن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل تتطلب بنية تحتية للمختبر، والتي تكون محدودة في العديد من البلدان وبالتالي تقلل من عدد الحالات التي يمكن التعامل معها يوميًا، ولذلك فإن طريقة الاختبار الجديدة المقترحة ستزيل عائقًا مهمًا.

وتضمنت تجربة العلماء أخذ عينات من 33 شخصًا في شنغهاي أصيبوا بفيروس كورونا، مع إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بالتوازي وتم الكشف عن النتائج خلال الدقائق الأربعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.