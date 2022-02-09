الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا، شديد البرودة على جميع الأنحاء - يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد - ليلا.

الظواهر الجوية
تسود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 18 11
طنطا 17 10
شبين الكوم 22 11
دمنهور 17 10
بلطيم 16 11
مطروح 16 10
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 17 11
دمياط 18 11
الزقازيق 18 11
المنصورة 21 10
الاسماعيلية 18 10
السويس 19 12
العريش 17 10
رفح 21 10
رأس سدر 19 10
نخل 19 03
نويبع 21 15
طابا 21 13
كاترين 15 00
الطور 22 10
شرم الشيخ 25 14
الغردقة 24 13
مرسى علم 23 12
الفيوم 18 09
بني سويف 19 08
المنيا 19 06
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 23 08
الأقصر 24 08
أسوان 25 09
إدفو 25 09
أبو سمبل 25 09
الوادي الجديد 24 07
شلاتين 26 13
أبو رماد 25 13
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 14

الاسماعيلى المنيا مصر ارصاد سوهاج صور على خبراء درجات بني سويف الطقس صورة الفيوم البحر المتوسط الإسماعيلية درجات الحرارة منة حالة الطقس الوجه البحري وادى النطرون فى مصر شرم الشيخ جنوب سيناء خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد بورسعيد السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للبروده وم الأربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس