وزير الرياضة يشهد اليوم السنوى لـ«شباب يدير شباب»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اليوم السنوي لمبادرة «شباب يدير شباب» بالمركز الأوليمبي في المعادي بمشاركة 1500 شاب وفتاة من متطوعي وزارة الشباب والرياضة، وبحضور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والبطلة الأوليمبية جيانا فاروق والبطل البارالمبي شريف عثمان، ولفيف من قيادات الوزارة والمركز الأوليمبي وممثلين عن شركة «روابط» الرياضية وعدد من الشخصيات العامة والمؤثرة.

وقبل بدء اليوم السنوي لمبادرة «شباب يدير شباب»، تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة التي قام بها شباب المبادرة منذ بداية اليوم.

وفي السياق، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة «شباب يدير شباب» ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة على مدار العام في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال صبحي: «بشكر جدًا شباب يدير شباب ونعتز بهم كثيرًا، والاهتمام الشباب والمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بات أكثر من السابق بمراحل، وهذا انعكس على الثقة في العلاقة بين الشباب وكافة قطاعات الدولة التي تشهد تنمية في مختلف المجالات والقطاعات، نعمل بشكل انفتاحي وتكاملي مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم جهود تمكين الشباب ودعم دورهم في المجتمع المصري».

وتابع: «أهمية مبادرة «شباب يدير شباب» كمشروع كبير ومبتكر استطاع أن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، والوزارة تقدم كل الدعم للمبادرة التي باتت منتشرة في جميع المحافظات، وتلقي الإشادة من الجهات المختلفة التي تشارك الوزارة في تنظيم الأحداث المختلفة، ونعمل على مستهدفات الوزارة النابعة من مستهدفات الدولة والرامية لتخريج شباب قادر على التحدي والقيادة».

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن العمل على مخرجات المنتديات والملتقيات والمؤتمرات الشبابية ووضعها في استراتيجية متجددة من خلال وزارة الشباب والرياضة، أمر نعمل عليه بشكل علمي مستمر، مطالبًا الشباب بالتوسع الكمي والكيفي والربط بالاستراتيجية الوطنية للشباب التي أطلقتها الوزارة.

وشهد اليوم السنوي لمبادرة «شباب يدير شباب» تكريم المحافظات المتميزة بالمبادرة، وسبقها عدد من الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، كما تضمنت فعاليات اليوم السنوي عددًا من العروض التقديمية حول آليات عمل مبادرة شباب يدير شباب، والأحداث والفعاليات التي نظمتها، وتوضيح عمل اللجان المركزية للمبادرة، بالإضافة لمجموعة من الكلمات؛ للبطلة جيانا فاروق والبطل شريف عثمان، وممثل شركة روابط الرياضية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقدم شباب يدير شباب الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم والمستمر للشباب بشكل عام ومبادرة شباب يدير شباب بشكل خاص.