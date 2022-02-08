بولس فهمى.. أول رئيس قبطى فى تاريخ الدستورية العليا

يعتبر المستشار بولس فهمي أول قاضٍ قبطي يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا عبر 52 عامًا.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من 9 فبراير الجاري.

ويؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي صباح غدٍ، ضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من 9 فبراير الجاري.

وجاءت قائمة رؤساء المحكمة الدستورية العليا في 52 عامًا كالآتي:

1- المستشار بدوي حمودة 1970-1978

2- المستشار أحمد ممدوح عطية 1979-1982

3- المستشار فاروق سيف النصر 1982-1983

4- المستشار فتحي عبدالصبور 1983-1984

5- المستشار محمد علي بليغ 1984-1987

6- المستشار محمود حمدي عطية 1987

7- المستشار ممدوح مصطفى حسن 1987-1991

8- المستشار عوض المر 1991-1998

9- المستشار محمد ولي الدين جلال 1998-2001

10- المستشار فتحي نجيب 2001-2003

11- المستشار ممدوح مرعي 2003-2006

12- المستشار ماهر عبدالواحد 2006-2009

13- المستشار فاروق سلطان 2009-2012

14- المستشار ماهر البحيري 2012-2013

15- المستشار عدلي منصور 2013-2016

16- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 2016-2018

17- المستشار حنفي جبالي 2018-2019

18- المستشار سعيد مرعي 2019-2022

19- المستشار بولس فهمي إسكندر من 9 فبراير 2002