أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن نبأ وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى قائلًا: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلق حساب باسم رائد الصاوي، على خبر وفاة والدة عمرو مصطفى قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته، البقاء والدوام لله وحده"، كما علق إبراهيم رزق قائلًا: "البقاء لله وربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

كما علق حساب باسم محسن سيد:"الدوام والبقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمها برحمته ويغفر لها ويعفو عنها ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله"، فيما علق أحمد مأمون أحد رواد موقع فيس بوك قائلًا:"والدة الفنان عمرو مصطفى توفيت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدوام لله وحده".

وعلقت مروة أحمد: "البقاء لله وحده ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة ونعيمها هي وجميع موتانا يا رب العالمين".