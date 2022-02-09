الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. افتتاح معرض «مرئي - لا مرئي» للفنان عصام معروف بجاليري مصر

الفنان التشكيلي عصام
الفنان التشكيلي عصام معروف

 يحتفي الفنان التشكيلي عصام معروف، بافتتاح معرضه الجديد "مرئي - لا مرئي" في رحاب جاليري مصر بالزمالك، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، ويستمر المعرض حتى 10 مارس.

صرح الفنان محمد طلعت مدير الجاليري فى بيان صحفي، قائلاً: "الفنان عصام معروف واحد من أهم الفنانين المصريين حالياً وصاحب باع على الصعيدين المصري والأوروبي خاصة في هولندا حيث يُقيم وتترقب زياراته الفنية جموع التشكيليين لأنها دائماً مُحملة بالإضافة والدهشة والمتعة؛ فإنشائية اللوحة عند عصام معروف تثير التفكير والرؤيا، مسطحه مُشبع بطاقات تعبيرية مذهلة مما يجعلنا في حيرة، لتتواتر تباعاً الأسئلة التي تتحول إلى دليل لقراءة تجربة خاصة."

وأضاف طلعت: "يُمسك عصام معروف بتلابيب هذا الحس الروحي لتلك المسافة الفاصلة بين ماهو مرئي وما يحمله بذهنه من اللامرئي ليتخذ وجوهٍ وأجسادٍ وهيئاتٍ ذات تخطيطات متحركة، معتمدة على الحس الموسيقي، بحيث تكون في وجودها البنيوي على السطح أكثر فاعلية في استنباط بنية جديدة، عبر كسر الأنماط، أو لنقل إنه مع كل عمل وكأنه بإزاء خلق عالم جديد يعبر بجدارة عن المعاني في الوجود، وفلسفياً يتخذ الفنان موقفاً جمالياً خاصة التعامل مع الجسد، ينحو به لونياً بمنطق الرؤى الصوفية فتندمج حافات الشكل مع حافات الخط بشفافية لا تُلغي وجود كل منهما، بل إن ما يراه المرء عبارة عن طبقات تتواءم مع بعضها كشفافية الحلم."

واستطرد: "هي بالفعل تشكيلات تحاكي وتستجيب للأحلام، التي تُمسك ببقايا الأشياء قبل الزوال والإندثار، وقد أحسن اختيار الأسلوب الذي يومئ إلى جدلية ممارسته لفنه عبر تحولات لافتة للنظر بُغية صورة جمالية تتحقق عبر معالجات تتفرد بغرابتها وجنوحها عن المألوف لتمنح الخطاب الجمالي للوحة قيمته الخاصة واستقلاله الذاتي من خلال إحاطته بهالة من الغموض تجمع بين جنباتها ماهو مزدوج أو متناقض وجمعه في توحد يستدعي الغرابة والتأمل."

عصام معروف ولد فى حى العباسية بالقاهرة عام ١٩٥٨، درس فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج عام ١٩٨١ قسم التصوير الجداري، درس التصوير فى كلية فنون روما من ١٩٨٢ وحتى ١٩٨٥، درس تدريس الفن في أمستردام عام ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٤، عرض الفنان أعماله بشكل منتظم فى مصر، ويشمل ذلك ١٦ معرضاً خاصاً منهم معرض "ليليات غياب" جاليرى مصر، نوفمبر ٢٠٢٠، مثل مصر في عديد من المعارض الدولية، وفي بينالي القاهرة عام ٢٠٠٨، عرض عصام معروف أعماله في عديد من العروض الفردية، وبشكل منتظم في هولندا ودبي، معارض مشتركة في روما، باريس، وكاليفورنيا، شارك بأعماله في آرت دبي، آرت أمستردام، بيروت آرت فير، مراكش آرت فير، سنغافورة آرت فير، أعماله جزء من مجموعات خاصة وعامة في كثير من دول العالم.

التشكيلي عصام معروف جاليري مصر بالزمالك معرضه الجديد مرئي - لا مرئي محمد طلعت مدير الجاليري كلية الفنون الجميلة

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