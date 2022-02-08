«الكرة نتائج».. محمد الباز: «بلاش طبطبة نريد الصعود لكأس العالم»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يخشى على منتخب مصر من "الطبطبة الزيادة"، مشيرًا إلى أن الإعلام والدولة تعاملوا برقي وتحضر مع هزيمة المنتخب في المباراة النهائية لأمم إفريقيا من السنغال، وأنه يتمنى أن يركز المنتخب في المباراة المقبلة أمام السنغال من أجل الفوز والتأهل لكأس العالم.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك": "منتخب مصر عمل جهد طيب في بطولة الأمم الإفريقية وصعد للمباراة النهائية، لكن إحنا رجعنا من غير البطولة، وأنا خايف أن حالة الرقي اللى تم التعامل بيها مع المنتخب تفسده وتفسد اللاعبين، لأن صحيح اللاعبين أدوا اللى عليهم لكن في وجوه قصور لازم نعالجها".