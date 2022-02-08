الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سعيد مرعى للمعاش

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعي إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.

جاء ذلك بسبب وعكة صحية ألمّت بالمستشار سعيد مرعي عمرو أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، حيث أصيب رئيس المحكمة الحالي بوعكة صحية حادة، أفقدته القدرة على مباشرة مهامه.

تم تعيين مرعي رئيسًا للمحكمة في يوليو 2019، وهو يبلغ حاليًا 67 عامًا، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس 2024.

انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أمس وتم عرض الأمر عليها، ثم اتخذت الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس الجديد للمحكمة المستشار بولس فهمي.

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