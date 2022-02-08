بعد تعيين بولس فهمي.. التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على التشكيل الجديد للمحكمة بعد أن يتولى المستشار بولس فهمى رئاسة المحكمة.

ويرأس المحكمة المستشار بولس فهمي وتضم المحكمة فى عضويتها حسب الأقدمية:

المستشار محمد خيري طه

المستشار د.عادل عمر شريف

المستشار رجب عبد الحكيم سليم

المستشار محمود غنيم

المستشار د. محمد عماد النجار

المستشار د. عبدالعزيز سالمان

المستشار د.طارق شبل

المستشار طارق أبو العطا

المستشار خالد رأفت

المستشار علاء الدين أحمد السيد

المستشارة د. فاطمة الرزاز.

على أن يتولى المستشار د.عوض عبدالحميد رئاسة هيئة المفوضين.

ويؤدى المستشار بولس فهمى إسكندر بولس اليمين الدستوري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا امام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، على ان يتسلم مهام عمله غدا بعد أداء اليمين الجمهوري.

ويعد رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.