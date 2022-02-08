الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عوض عبدالحميد رئيسًا لمفوضى الدستورية العليا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تولى المستشار د.عوض عبدالحميد رئاسة هيئة المفوضين بالمحكمة بعد أن غادر المستشار عماد طارق البشري للخارج.

ووافقت المحكمة على التشكيل الجديد، حيث يرأس المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا وتضم المحكمة فى عضويتها حسب الأقدمية: 

المستشار محمد خيري طه

المستشار د. عادل عمر شريف

المستشار رجب عبدالحكيم سليم

المستشار محمود غنيم

المستشار د. محمد عماد النجار

المستشار د. عبدالعزيز سالمان

المستشار د. طارق شبل

المستشار طارق أبوالعطا

المستشار خالد رأفت

المستشار علاء الدين أحمد السيد

المستشارة د. فاطمة الرزاز.

ويؤدى المستشار بولس فهمى إسكندر بولس اليمين الدستورية رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا رئاسة هيئة المفوضين بالمحكمة المستشار د عوض عبدالحميد التشكيل الجديد

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