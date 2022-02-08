إصابة 9 عمال جراء انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

أصيب 9 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسم في حادث مروع على الطريق الصحراوي (القاهرة الإسكندرية) بدائرة مركز وادي النطرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وجاري تقديم الإسعافات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية باتجاه الضبعة، بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون إصابة كلا من (محروس كامل السيد، ٥٠ سنة، مقيم سوهاج بجرح بالجبهة نزيف بالأنف، وموسى عبد المجيد سالم، ٤٩ سنة، مقيم الفيوم باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد رجب حافظ ١٨ سنة مقيم الفيوم، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وإسلام ثابت محمد، ٢٥ سنة، مقيم بالفيوم، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات، ومدحت سعيد عبد المجيد ٦٤ سنة، مقيم الفيوم باشتباه بكسر بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس، وإبراهيم علي محمد ٥٤ سنة، باشتباه كسر بالترقوة، ويوسف نابي الشحات، ١٧ سنة، مقيم بالفيوم، باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد ممدوح على ١٩ سنة، مقيم الفيوم باشتباه كدمة بالصدر، ورمضان أحمد على ١٩ سنة، مقيم بالفيوم باشتباه كسر بالذراع الأيسر.