استخراج جثة أحد ضحايا تصادم قطار بمركبتي «توك توك» في طنطا

نجحت فرق الإنقاذ النهري منذ قليل، في انتشال جثة أحد ضحايا حادث تصادم قطار بمركبتي "توك توك" في طنطا.

وصدم القطار مركبتي “توك توك”، كانا متوقفين على مزلقان الجميل مساء اليوم الثلاثاء، لتسقط المركبتين في الترعة المجاورة لشريط السكة الحديد.

وكشف شهود عيان عن سقوط ضحايا جراء الحادث الذي وقع مساء اليوم، وسقوط إحدى المركبتين في بحر ترعة القاصد بمنطقة الجميل، وأفاد شهود العيان أنه تم العثور على جثة أحد الضحايا يدعى “أحمد ع ق” ٣٣ سنة، من قرية كفر خضر التابعة لمركز طنطا وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بمركبتي “توك توك” أثناء عبورهما المزلقان.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين من راكبي التوك توك للمستشفى و حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة