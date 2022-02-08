بوتين: التخلى عن النفط بحاجة إلى عقود رغم تحديات تغير المناخ والتأثير فى الكوكب

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من السابق لأوانه التخلي عن النفط والغاز في قطاع الطاقة، متوقعًا أن استخدام الهيدروكربونات سيستمر لعدة عقود مقبلة على الأقل.

وصرّح بوتين - حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء: "قلت مرات كثيرة إنه من السابق لأوانه التخلي عن الهيدروكربونات.. سيتم استخدامها بشكل نشط خلال 20 أو 30 أو ربما حتى 50 عامًا، خاصة مع قدراتنا في قطاع الغاز".

وتابع: "وفي الوقت ذاته علينا أن نفهم إلى أين تتوجه البشرية وكوكبنا، وأود أن أكرر أن علينا أن نكون في المقدمة في هذا المجال.. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة بالنسبة إلى الرفاهية البيئية ودعم الجودة العالية لحياة مواطني روسيا، الأمر الذي يمثل الأولوية بالنسبة لنا".

وشدد الرئيس الروسي على أن خفض التأثير السلبي في مناخ الكوكب من الصناعة الوطنية والنقل والقطاعات الأخرى سيجري بناءً على بيانات دقيقة ومحسوبة، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة ضمان التنمية المُسرِّعة للاقتصاد الوطني بالاعتماد على الأساليب الحديثة.

وأوضح بوتين: "إنها بالطبع مهمة مزدوجة عامة، وغير سهلة، ومن الظروف الأهم في تنفيذ مثل هذه المهمة استمرار الانتقال إلى المصادر الخضراء منخفضة الكربون للطاقة".

وخلصت حسابات أجرتها رويترز استنادًا إلى تقرير لـ"إنترفاكس"، نقل بيانات لوزارة الطاقة إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في يناير إلى 11 مليون برميل يوميًا من 10.90 مليون برميل يوميًا في ديسمبر.



وقالت إنترفاكس إن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 46.53 مليون طن الشهر الماضي ارتفاعًا من 46.11 مليون في ديسمبر.

وقد تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي، في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.