الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من هو المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية الجديد؟

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي اسكندر

يعد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز المعلومات عن «إسكندر»، كالتالي:

-من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عامًا.

-عُيّن بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسًا بالاستئناف عام 2001.
-عُيّن نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

-له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

-في المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

بولس فهمى إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

وكان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارًا من 9 /2022/2.

الجدير بالذكر أن المستشار سعيد مرعى عمرو الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا سيتم سن المعاش 30 أغسطس 2024، إلا أنه فضّل الخروج مبكرًا لحالته الصحية بسبب تعرضه لوعكة صحية.

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وائل لطفي

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