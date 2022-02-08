الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ميتا» تتخذ إجراءات قانونية ضد عمليات الاحتيال فى الخدمات المالية

ميتا
ميتا

أعلنت شركة "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك Facebook اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمليات الاحتيال في الخدمات المالية.

وأوضحت ميتا - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم - أنها رفعت بالتعاون مع شركة خدمات مالية دعوى قضائية مشتركة - هي الأولى من نوعها - ضد شخصين مقيمين في نيجيريا، شاركا في هجمات تصيد احتيالي لخداع الأشخاص عبر الإنترنت، والوصول إلى حساباتهم المالية.

واتخذت ميتا Meta العديد من إجراءات الإنفاذ السابقة ضد المدعى عليهم، بما في ذلك تعطيل حسابات Facebook وInstagram.

وذكرت ميتا "أنه كجزء من جهودنا المستمرة، لفرض شروطنا وحماية الأشخاص من إساءة الاستخدام، رفعنا دعوى قضائية مشتركة ضد شخصين مقيمين في نيجيريا، متورطين في عمليات احتيال مالية دولية من خلال انتحال الهوية عبر الإنترنت".

وفي سياق متصل، خسر مارك زوكربيرج 29 مليار دولار من صافي ثروته الخاصة، مع تسجيل سهم شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" انخفاضا قياسيا في يوم واحد.

وانخفض سهم "ميتا" بنسبة 26% ما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية في يوم واحد.

وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي زوكربيرغ إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

ويملك زوكربيرج نحو 12.8% من أسهم عملاق التكنولوجيا المعروف سابقا باسم "فيسبوك".

وبعد محو 29 مليار دولار من ثروته، احتل زوكربيرغ المركز 12 في قائمة فوربس للمليارديرات، خلف قطبي الأعمال الهنديين موكيش أمباني وجوتام أداني.

 وعلى صعيد آخر، علق المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج،  في وقت سابق على الاتهامات التي تلاحق منصة التواصل الاجتماعي العملاقة، مؤكدًا أن الادعاءات الأخيرة التي طالت "فيسبوك"، مجرد محاولة لبناء صورة  زائفة عن الشركة.

ميتا Facebook الإجراءات القانونية نيجيريا فيسبوك

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وائل لطفي

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