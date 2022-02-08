دبلوماسى فرنسى: لقاء ماكرون وبوتين ما زال بعيدًا عن التسوية

قال دبلوماسي فرنسي، اليوم، إن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول "حلولًا جديدة" للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا والأمن في أوروبا.

وأضاف الدبلوماسى الفرنسي - حسبما أفادت صحيفة ليزيكو الفرنسية - وهو أحد أعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي أنه من السابق لأوانه الإعلان عن تلك الحلول كون العملية بدأت للتو في إشارة إلى المحطتين التاليتين لجولة ماكرون اليوم الثلاثاء في كييف ثم برلين.

وتابع الدبلوماسي الفرنسي قائلًا: كما سيجري الرئيس ماكرون اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بادين على أن يعاود الاتصال، في غضون أيام قليلة مع نظيره الروسي.

وبحسب «ليزيكو» فإن لقاء ماكرون- بوتين لم يكن حوارًا للصم ولكنه ما زال بعيدًا عن التوصل إلى حل وسط، مشيرًا إلى أنه بعد لقاء دام نحو خمس ساعات ومؤتمر صحفي أنهى الزعيمان ماراثونهما الدبلوماسي والإعلامي بين عبارات مضطربة وابتسامات متوترة.

وبحسب الإليزيه تطرق لقاء ماكرون- بوتين إلى إجراءات ملموسة فيما يتعلق بـ" الضمانات الأمنية " مشيرًا إلى أن الكرملين أكد التزامه بعدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة، كضمان لوقف التصعيد واستئناف المفاوضات بشأن عملية السلام في أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية بعد التدريبات القادمة في بيلاروسيا المجاورة والالتزام بإجراء حوار منظم حول الأمن الجماعي، ولم يؤكد الكرملين من جهته هذه المعلومات.