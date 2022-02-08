محمد رمضان في المرتبة الثالثة عالميًا بـ«باي باي ثانوية»

حصد الفنان محمد رمضان، بأغنيته "باي باي ثانوية"، المرتبة الثالثة عالميا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

نشر رمضان، ترتيب الأغنية عالميا، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق:" الحمد لله رب العالمين.. أغنية مصرية ال٣ على العالم في أقل من ٢٤ ساعة.. ‎باي باي ثانوية تريند يوتيوب".

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي"باي باي ثانوية".. إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي rob knox، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج ياسر سامي.

ويعد هذا التعاون الغنائي الثاني الذي يجمع بين رمضان والمخرج ياسر سامي في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية "مافيا"، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية بمسلسل"نسر الصعيد" .

تقول كلمات الأغنية:

كنت فاكرها سيجارة عادية

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وأنا عندي بكرة امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفيت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية

أمي هتجبلي عربية

لو جيبت ٨٠٪ بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية أنا شايف أفلام هزلية

حواليا شلة حرامية

أنا حواليا شلة حرامية عيال مش مية مية

أنا حواليا شلة حرامية ولاد مؤذية

أنا حواليا شلة حرامية باى باى ثانوية

أنا حواليا شلة حرامية مفيش عربية

أيوه فاتتني الامتحانات بالغلط دخلت مدرسة بنات

بنت جميلة بترطم روسي خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية قبل امتحان الثانوية

طلعت هي كمان مؤذية متفقة معاهم عليا

أنا حواليا شلة حرامية مفيش عربية

أنا حواليا شلة حرامية فين رجليا