الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان في المرتبة الثالثة عالميًا بـ«باي باي ثانوية»

رمضان
رمضان

حصد الفنان محمد رمضان، بأغنيته "باي باي ثانوية"، المرتبة الثالثة عالميا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

نشر رمضان، ترتيب الأغنية عالميا، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق:" الحمد لله رب العالمين.. أغنية مصرية ال٣ على العالم في أقل من ٢٤ ساعة.. ‎باي باي ثانوية تريند يوتيوب". 

ويضم فريق عمل الكليب الغنائي"باي باي ثانوية".. إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، وتوزيع الأمريكي rob knox، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ،  وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج ياسر سامي. 

ويعد هذا التعاون الغنائي الثاني الذي يجمع بين رمضان والمخرج ياسر سامي في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية "مافيا"، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية بمسلسل"نسر الصعيد" .

تقول كلمات الأغنية:

كنت فاكرها سيجارة عادية 

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وأنا عندي بكرة امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفيت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية

أمي هتجبلي عربية

لو جيبت ٨٠٪ بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية أنا شايف أفلام هزلية

حواليا شلة حرامية 

أنا حواليا شلة حرامية عيال مش مية مية

أنا حواليا شلة حرامية ولاد مؤذية

أنا حواليا شلة حرامية باى باى ثانوية

أنا حواليا شلة حرامية مفيش عربية

أيوه فاتتني الامتحانات بالغلط دخلت مدرسة بنات

بنت جميلة بترطم روسي خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية قبل امتحان الثانوية

طلعت هي كمان مؤذية متفقة معاهم عليا

أنا حواليا شلة حرامية مفيش عربية

أنا حواليا شلة حرامية فين رجليا 

273170919_261239496158731_3751097605504922821_n
273170919_261239496158731_3751097605504922821_n
الفنان محمد رمضان محمد رمضان الدراما التليفزيونية المخرج ياسر سامي مسلسل نسر الصعيد تريند يوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. ومؤشرات التقدير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس