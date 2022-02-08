الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«آبل» تطلق خاصية جديدة للمدفوعات

آبل
آبل

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية اليوم، أنها ستطلق خاصية جديدة "النقر من أجل الدفع" لأجهزة "آيفون".

ووفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية تتيح الميزة الجديدة للأشخاص شراء البضائع من التجار من خلال النقر على هواتفهم معا، والتي تتوافق أيضا مع بطاقات الائتمان اللاتلامسية.

وبحسب (سي إن بي سي)، فإن هذا الإعلان يحول هواتف "آيفون" بشكل فعال إلى نقاط دون الحاجة لأجهزة إضافية.

وذكرت "آبل" أن شركة "ستريب" للخدمات المالية ستكون أول مشغل يقدم الخدمة عبر هواتفها.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تطور خدمة جديدة لتحويل الهواتف الذكية آيفون إلى جهاز للدفع الإلكتروني، حيث ستسمح هذه الخدمة للشركات بقبول المدفوعات مباشرة على هواتف آيفون دون الحاجة إلى أي تجهيزات إضافية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تطوير هذه الخدمة متوقعا منذ استحواذ آبل على شركة موبي ويف الكندية مقابل 100 مليون دولار عام .2020 واشتهرت الشركة الكندية بتطوير تكنولوجيا تتيح قبول المدفوعات الإلكترونية بمجرد نقرة واحدة على جهاز الهاتف الذكي.

وتعني خدمة آبل الجديدة أن التجار لن يظلوا في حاجة إلى استخدام معدات من طرف آخر مثل الأجهزة التي تنتجها شركة سكوير لإدارة المدفوعات الإلكترونية. كما سيتم دمج الخدمة الجديدة في تقنية الدفع الإلكتروني على هواتف آيفون.

وسيكون في مقدور العملاء سداد الثمن من خلال لمس أجهزة أيفون الخاصة بالتاجر ببطاقة ائتمان أو بهاتف آيفون آخر.  ومن المنتظر أن تستخدم هواتف آيفون شريحة من نوع إن.إف.سي لتشغيل هذه الخدمة.

كانت شركة آبل قد أطلقت في الأسبوع الماضي الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس 15.3، والذي يتضمن إصلاح العديد من الثغرات الأمنية بما في ذلك ثغرة في متصفح الإنترنت سفاري كانت تتيح للمواقع التي يزورها المستخدم، معرفة تاريخ تصفحه للإنترنت ومعلومات شخصية أخرى عنه.

ايفون أبل شراء البضائع ستريب هواتف آيفون ائتمان

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