ما الذي يحزم في حقيبة المستشفى قبل الولادة من أجلك ولطفلك؟

تعد حقيبة المستشفى المُجهزة للولادة إحدى الضروريات، وشيء سيسعدك إذا أعطيتيه الأولوية مثل تزيين أو شراء ملابس أطفال لطيفة.

لن تتضمن حقيبة المستشفى المستندات الأساسية فحسب، بل ستحتوي أيضًا على وسائل الراحة المنزلية والقطع الصغيرة للترحيب بطفلك الصغير في العالم، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتعبئة حقيبة المستشفى قبل ثلاثة أسابيع على الأقل.

ولكن ما الذي يجب عليك تضمينه لجعل تجربة الولادة مريحة قدر الإمكان؟

نسخة مطبوعة من خطة الولادة الخاصة بك إذا كان لديك واحدة

شيء يجب ارتداؤه أثناء المخاض، يجب أن يكون مريحًا وفضفاضًا مثل ثوب النوم أو قميص كبير

الهاتف والشاحن

أي دواء تتناوله

النظارات الاحتياطية أو العدسات اللاصقة

فرشاة أسنان ومعجون أسنان

صابون أو جل استحمام

فرشاة شعر وشامبو / بلسم

مزيل عرق

مرهم الشفة

الفانيلات أو مناشف

مناشف

جوارب

عبوتان على الأقل من الفوط الصحية أو فوط الأمومة

ما لا يقل عن خمسة أزواج من السراويل المريحة

ما لا يقل عن ثلاث بيجامات أو أطقم ملابس استرخاء لارتدائها بعد الولادة، ابحث عن خيارات ذات فتحات أمامية إذا كنت تخطط للرضاعة الطبيعية

حمالات الصدر المتعددة المريحة أو حمالات الرضاعة إذا كنت تخططين للرضاعة الطبيعية

ضمادات الثدي إذا كنت تخططين للإرضاع

ثوب النوم

النعال

كتب أو مجلات أو محتوى تم تنزيله لإبقائك مشغولاً

لباس مريح لارتدائه من المنزل من المستشفى

أساسيات الطفل:

البدلات، والسترات، وملابس النوم

قبعة

قفازات

الجوارب

20 حفاضة على الأقل

المرايل

بطانية أو شال

زي لارتدائه من المنزل من المستشفى

الإضافات التي قد ترغب في تضمينها:

بخاخ الماء

الوجبات الخفيفة والمشروبات

وسائد إضافية

الزيوت الأساسي، والمستحضرات

إذا كنت تقود سيارتك إلى المنزل من المستشفى، فتأكد من أن لديك مقعد سيارة مُجهز بشكل صحيح ليسافر إليه طفلك.