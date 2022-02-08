ذكرى رحيل مثقف نزيه.. رجاء النقاش يكتب: التحليل الثقافى لـ«النفسنة»

تحل هذه الأيام الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الناقد الكبير رجاء النقاش، وهو واحد من أساتذة الصحافة والنقد الأدبى فى مصر، فضلًا عن كونه نموذجًا إنسانيًا رفيعًا للعطاء والعصامية وتبنى الموهوبين والرفق بالأجيال الجديدة وإتاحة الفرصة لها.. الأستاذ رجاء نموذج لمثقف عصامى من جيل الخمسينيات، وضعت الظروف على عاتقه مسئولية إنسانية تجاه أسرته فأوفى بها خير وفاء، وقدم للثقافة المصرية ستة من المثقفين المخلصين.. عمل فى سن مبكرة، ولم يمنعه العمل الشاق من القراءة المكثفة، ولم يضطره إلى تقديم أى تنازلات معرفية أو نقدية، عُرف بقدرته على اكتشاف المواهب الجديدة والتبشير بها، وكان من أهم اكتشافاته الشاعر الكبير محمود درويش ورفيقه سميح القاسم، ومجموعة أخرى قدمهم النقاش للقارئ العربى باسم شعراء الأرض المحتلة، وكان من اكتشافاته أيضًا الأديب الكبير الطيب صالح، صاحب «موسم الهجرة للشمال».. ولعب دورًا كبيرًا فى مساندة المثقفين من أبناء جيله، وتوفير فرص العمل لهم، وإن قوبل أحيانًا بنوع من نكران الجميل أو الافتراءات الصغيرة.. وكان صاحب الفضل فى تقديم الثنائى «نجم وإمام» فى الإذاعة المصرية عام ١٩٦٩، ولفت الأنظار لهما.. فضلًا عن علاقات مميزة بكل المثقفين المصريين قدم فيها يد العون لكل صاحب موهبة وصاحب قيمة، عمل فى دار الهلال فى فترة رئاسة الأستاذ أحمد بهاء الدين لها، وترأس تحرير مجلات «الهلال، والكواكب، والإذاعة والتليفزيون»، وانتقل ليؤسس مجلة «الدوحة» كواحدة من أهم المجلات الثقافية فى العالم العربى، وتركها دفاعًا عن حرية الفكر بعد أن نشر مقالًا عن التراث الإسلامى أثار ثائرة المتطرفين هناك.. عاد لمصر ليتولى رئاسة تحرير «الكواكب» ويكتب مقالًا فى الأهرام، ويواصل عطاءه وصلاته بالمبدعين المصريين حتى وافته المنية فى الموعد المحتوم.

فى السطور التالية نعيد نشر واحد من أروع مقالات الأستاذ رجاء التى ضمها كتابه «تاملات فى الإنسان»، وهو نموذج لكتابة أدبية وإنسانية رفيعة مستندة إلى ثقافة عميقة وموسوعية، ونحن إذ نعيد نشر أحد مقالات الكتاب نؤكد فكرة «الاحتفاء بالقيمة»، وهى فكرة نحتاج جميعًا التأكيد عليها فى هذه الأيام التى تسعى فيها مصر لاستعادة قيمتها الحضارية والثقافية وكافة قواها الناعمة.

هذا النوع من الناس تقابله كثيرًا فى الحياة..

عندما يرى فتاة جميلة يبتسم ابتسامة لها مغزى، وتسأله: لماذا تبتسم؟ فيقول لك: يا عم.. إنها فتاة سيئة السلوك. وإذا رأى وجهًا ناجحًا فى التليفزيون قال لك إنه لا يستحق الشهرة، لقد وصل إلى مركزه بالمصادفة والنفاق، وإذا قرأ لكاتب ناجح كان همه الوحيد أن يثبت لك أن هذا الكاتب فاشل لسبب من الأسباب!.

فما سر هذا الشخص؟

إنه نوع من الناس يكره الامتياز، ويعادى التفوق، ويخاف خوفًا عميقًا من أن يرى شخصًا يتمتع بموهبة لامعة.. لا يحب أن يرى تمثالًا جميلًا تنظر إليه العيون بإعجاب، وتلتف حوله القلوب بأعمق ما فيها من عاطفة. ولكنه يستريح تمامًا إذا تحطم هذا التمثال ورآه مجموعة متناثرة من الأحجار..!!

منظر الضعف يريحه ويسعده، وأوراق الخريف عنده أحلى من زهور الربيع، ومنظر الدمار يطمئنه على أن العالم بخير.. ليس فيه تفوق ولا امتياز!!

إن تمثال فينوس الجميلة الساحرة الكاملة يضنيه، ولكن منظر فينوس ذات الذراع المكسور يريحه!!

هذا النوع من «النفسيات» يعادى الامتياز فى كل صوره، سواء كان هذا الامتياز وجهًا جميلاً، أو شخصًا محبوبًا صادقًا، أو عملًا ناجحًا، والدافع الأساسى الذى يحرك هذه النفسيات هو أن أصحابها لا يملكون صفة جميلة تميزهم عن الغير، وهم فى الوقت نفسه لا يعملون ولا يجتهدون لاكتساب هذه الصفة الجميلة.. ولكنهم يفعلون مثل الصرصار فى القصة المعروفة.. حيث يلعب فى الصيف بينما يجمع النمل قوته استعدادًا للشتاء.. وعندم يجىء الشتاء بعواصفه وأزماته لا يجد الصرصار ما يأكله، لأنه لم يعمل ولم يجتهد.. بينما يكون النمل آمنًا من الجوع لأنه عمل فى الصيف واجتهد.

ولكن الصرصار فى القصة المعروفة يطلب من النمل أن يعطيه بعض الطعام.. أما هذا النوع من النفسيات فلا يجد مخرجًا لأزمته إلا فى كراهية «الامتياز» والعمل على تشويه الممتازين وتحطيمهم.. وفرش طريقهم بالأشواك.

فالشخص الممتاز هو نقد غير مباشر لأصحاب هذه «النفسيات».. يُبرز ما فيهم من نقص، ويكشف إلى أى حد يعيشون هم على سطح الحياة.

وهذا الشعور يثير القلق، بل إنه يثير الخوف.. فكيف يمكن التغلب على نار هذا الشعور المحرق؟

كيف يمكن الوقوف أمام النجاح بدون نجاح، وأمام القوة بدون قوة، وأمام الجمال بلا جمال يوازيه؟

إن الطريق إلى ذلك هو نقد الشخص الممتاز، وتشويه صورته، وإقناع النفس أولًا ثم إقناع الناس بأنه شخص لا أهمية له.

بل إن هذا العمل يصبح رسالة كبيرة، هى إثبات العجز فى الشخصيات الممتازة، والبحث عن أخطائها، ثم افتعال هذه الأخطاء إن لم تكن موجودة فى الواقع.

وعندما ينهار الشخص الممتاز تستريح نفوس أعدائه الذين خلقهم امتيازه.. وتنطفئ نار الحقد، ويعود كل شىء هادئًا مطمئنًا لا تزعجه تلك القوة الخارجية المتفوقة.

ومن حقائق الحياة المؤلمة أن الشخص الممتاز نفسه يتيح الفرصة لمثل هذا الموقف، فهو غالبًا ما يكون منصرفًا إلى الأشياء الجوهرية فى الحياة، لا يسمح لنفسه أن تهتم بالأشياء التافهة، وهو لا يشعر بأى خطر لهذه الأشياء.. وكثيرًا ما يتصور الناس على صورته، فهم يفكرون فى الأشياء الجوهرية مثله، ويحبون الجمال مثلما يحبه. ويؤمنون بما يؤمن به من أفكار إنسانية، وهو لا يتصور كثيرًا أن أحدًا يمكن أن يخطر على باله أى نوع من الغدر والخديعة.

وهنا يمكن أن يكون فى الشخص الممتاز ما يصح أن نسميه «ضعف العظماء».. وهو الضعف الذى يؤدى إلى عدم رؤية الآخرين رؤية صحيحة، والعجز عن تصور انفعالاتهم الخفية السوداء وإدراكها.

ولذلك فكثير من الأفراد الممتازين يقعون فى فخاخ الحاقدين عليهم بسهولة غريبة، بل إنهم يساعدون- بدون إرادة- مساعدة رئيسية على خلق الأسباب التى تؤدى بهم إلى الكارثة والنهاية الحزينة.. ولم يسلم من هذا المصير إلا نوع من الممتازين الذين جمعوا إلى القوة فهمًا واقعيًا دقيقًا للنفس البشرية، وما فيها من منعطفات ضيقة ودهاليز مظلمة.

ويقدم لنا التاريخ نماذج متعددة عن «محنة الامتياز»، وعن سوء النهاية التى كان الممتازون الطيبون يصلون إليها عندما يقعون فريسة للحقد عليهم والإنكار لهم.

وهم عادة لا يسارعون إلى علاج هذه المشاعر، بل على العكس. يساعدون على إشعالها بتصرفاتهم التى تمتلئ بالبساطة والسذاجة والطيبة، والتى تمتلئ فى الوقت نفسه بالعظمة.

سقراط، أبوالفلسفة الإنسانية، مات محكومًا عليه بالإعدام، وكان الذى قدمه إلى المحكمة هو رجل من أغنياء أثينا ووجهائها الذين ضاقوا بعلم سقراط وشهرته وحب الناس له.. لقد طمس وجود سقراط اسم ذلك الأثينى الغنى، وجعله فى حياة أثينا صفرًا على الشمال.. ولم تنفعه ثروته ولا قصوره ولا عبيده.. فكان سقراط على فقره وبساطة حياته أقرب إلى الناس منه.. كان نجم أثينا اللامع، وظلها الذى تستريح إليه النفوس كلما أصابها التعب، وأرهقتها الحيرة.

ولم يفهم سقراط طبيعة الحقد الذى ثار ضده.

أما الأثينى الغنى فقد سعى بكل قوته إلى تحطيم سقراط، واتهمه بأنه «خارج على دين أثينا مفسد لشبابها».. ولم يفهم سقراط أن هذا الاتهام ما هو إلا ستار يختفى وراءه الخوف الذى يحمله له بعض رجال أثينا، وعلى رأسهم صاحب الاتهام.

ولم يسارع سقراط إلى علاج المشكلة بحكمة وبراعة.. ولكنه على العكس واجه الاتهام بقوة، وظن أن المسألة هى معركة فكرية يجب أن ينتصر فيها من يكون الحق بجانبه.

ووقف سقراط فى المحكمة يدافع عن نفسه أمام جماهير أثينا، وكلما ازداد توفيقًا كلما زاد حنق القاضى عليه.. وكان القاضى الأول هو نفسه ذلك الأثينى الغنى.

دافع سقراط عن نفسه ببلاغة جميلة وشجاعة وحكمة.. برز امتيازه من جديد أمام الناس، ولو انتصر سقراط فى هذا الموقف فإن معنى ذلك أن وجيه أثينا الغنى قد وصل إلى نهايته وانهار.. إن امتياز سقراط هو مطرقة دائمة مخيفة تهوى على رأس الأثينى الكبير.

قال سقراط للمحكمة:

«أنا جندى قديم، ورجل طاهر الذيل، شريف العيش، وقد جعلت رسالتى هى محو الجهل الشائع فى أثينا، وجعلت هدفى هو خير الناس، وإنى أحاول دائمًا أن أجعل من حياتى بركة على أبناء أثينا، ولو أغفيت من الموت فإننى سأظل أجاهد فى نفس الطريق.. أما الذى يتهمنى فما هو إلا رجل غبى متكبر لا يعرف الحقيقة».

وظل سقراط يتحدث ببلاغته الساحرة حتى أثبت أفكاره وبرهن عليها، وعندما وصل إلى هذه النقطة كان فى الوقت نفسه قد حدد نوع الحكم الذى صدر ضده بعد ذلك.. وهو الحكم بالإعدام.

ويعلق برنارد شو على دفاع سقراط فيقول:

«إن إثبات سقراط لفكرته كان هلاكًا له وقضاء عليه.. لقد قضى عليه جهله بمبلغ ما أثاره عليه رجحان عقله فى قلوب الرجال من خوف وكره، وما كان سقراط يحمل لهم فى قلبه إلا الخير، وما كان يظن إلا أنه أسدى لهم كل معروف».

وهكذا انتهى سقراط بتهمة باطلة.. شرب السم ومات، انتهى لأنه كان صادقًا وجميلاً.. كان ممتازًا.. وكان كما قال عنه تلميذه وصديقه أفلاطون: «إننى لن أتردد فى تلقيبه بأعدل رجال عصره».

وقد أثار عليه امتيازه هذه النفسية التى تخاف الامتياز وتكرهه، وتشعر أمامه بالرهبة، ولا تستريح حتى تشوهه وتقضى عليه، وحتى تجعل من التمثال الجميل تمثالاً مكسورًا.. أجزاؤه كومة من التراب تخلو من التأثير والجاذبية.

وهذا نفسه ما حدث للفتاة الصغيرة المخلصة: جان دارك، فقد حوكمت، وأحرقت، بعد أن قادت فرنسا إلى النصر وهى مهزومة تكاد تركع تحت أقدام الجيوش الإنجليزية.

لقد راحت «جان» ضحية الوفاق بين إنجلترا وفرنسا. وكانت محنة «جان» هى محنة الامتياز أيضًا.

وكانت ذات هدف كبير منحها الشجاعة والقوة، فلم تكن تسعى لخدمة نفسها بل كانت تحاول خدمة بلادها، على أن تعود إلى قريتها بعد أن يتحقق النصر.. أما رجال فرنسا فكانوا يفكرون فى مصالحهم الشخصية ومراكزهم الرسمية.

وكانت صادقة صريحة، تقول للمخطئ- فى عينه- أنت مخطئ، ولذلك لم يحتملها رجال عصرها، فقد كان امتيازها عبئًا عليهم، وخطرًا يهدد وجودهم، ونقدًا دائمًا لهم، فأكبر من فيهم مركزًا وأهمية- وهو الملك شارل- كان يشعر أن آراءها أصوب من آرائه، وأن شخصيتها أقوى من شخصيته.. إنه إلى جانب هذه الفتاة القروية الصغيرة يبدو عديم الأهمية تمامًا.

ولم تكن «جان» تعرف اللف والدوران والحيلة، ولذلك أرقها هؤلاء الذين خدمتهم وأحبتهم، وكانت جريمتها التى لم تجد من يغفرها لها هى: التفوق عليهم.

وقد علق برنارد شو على حرق جان دارك وإعدام سقراط فقال: «لقد كان لنابليون مقدرة مخيفة كالتى كانت لجان دارك وسقراط، ولكنه لم يكن صريحًا مجاهرًا برأيه.. وكان طموحًا فلم ينخدع فى (رواجه) عند الناس، ولم يخطئ معناه أبدًا، وسئل مرة وهو فى قمة مجده وشهرته: كيف يتصور حال الناس إذا تلقوا نعيه فقال: (سيتنفسون الصعداء)».

من أجل هذا مات نابليون على فراشة ولم يصب بسوء، فقد احتمى دائمًا بالحذر، وسوء الظن العميق بالنفس البشرية، ومعرفته أن الذين يكرهون الامتياز ويخافون منه أخطر من الذين يحبونه ويتعاطفون معه.

وكان المسيح يدرك هذه الحقيقة النفسية التى تواجه «الامتياز» وتعمل على سحقه، ولكن إدراكه لها لم ينقذه مع ذلك من العذاب الذى ذاقه على يد أعدائه والذين يتظاهرون بحبه وصداقته.

ومما يكشف عن فهم المسيح العميق لهذا الجانب من الطبيعة البشرية قول الإنجيل:

«قال بطرس: إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك فيك أبدًا، قال يسوع: الحق أقول لك، إنك فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرنى ثلاث مرات».

وعندما بدأ اليهود يفتشون عن المسيح لإيذائه وتعذيبه أخذوا يبحثون عن «حوارييه» وأصحابه وتلاميذه، وكان من بين هؤلاء «بطرس» أخلص التلاميذ والحواريين، فأنكر معرفته بالمسيح، وإن كا قد ندم بعد ذلك على هذا الإنكار وحمل رسالة المسيح من بعده!

وهكذا حدث ما توقعه المسيح، فقد سيطر الخوف على «بطرس» ودفعه فى لحظة المحنة إلى إنكار أستاذه ومعلمه!، فى اللحظة التى كان فيها أعداء المسيح يحاولون القضاء عليه والتخلص من امتيازه.

وهذا ما يحدث دائمًا لكثير من «الممتازين» إذ يقعون فريسة لتلك النفسية التى يخيفها الامتياز ويقلقها.

وليست هذه الأمثلة التاريخية إلا نماذج مجسدة نجد صورًا كثيرًا منها فى حياتنا العادية.. فالمهندس الناجح، والفنان الموهوب، والفتاة الجميلة، والشخص المحبوب، كل هؤلاء يعانون هذه المشكلة... فالخوف من الامتياز- كما يقول أحد علماء النفس- هو ظاهرة معضلة من ظواهر النفس البشرية.

وهى ظاهرة يشعلها الفشل والضعف، ويخفف منها بل ويقضى عليها أن يحاول الإنسان احترام الامتياز ومحبته.. وحب الشخص الممتاز معناه الانتماء إليه والارتباط به، ولا يمكن لإنسان تعود إحساسه وذوقه على حب الامتياز والاعتراف به إلا أن يصبح فى نهاية الأمر إنسانًا ممتازًا وجميلًا. ولكن حب الامتياز عادة صعبة، تحتاج إلى قوة نفسية كبيرة، وإلى ظروف اجتماعية تتيح للجميع فرصًا متكافئة، وتفتح الطريق أمام كل فرد يريد أن يعمل ويجتهد.. ولذلك فإن المجتمع كلما تقدم واتسعت فرص الحياة فيه أصبحت مشكلة الفرد الممتاز أقل انتشارًا وأقل عنفًا.

فالمجتمع المتقدم دائمًا يحتاج إلى العناصر الممتازة ويعتمد عليها.. كما أنه يتيح الفرصة لكل فرد حتى يملأ حياته العملية وحياته النفسية بما يشغله.. وما يجعله راضيًا عن الحياة غير ساخط على الآخرين.

ورغم ذلك كله فستظل الإنسانية تشكو من تلك النفسية التى تكره الامتياز وتخشاه، فالامتياز ابتكار وتجديد وخروج عن العادة، والناس تستريح للعادة القديمة، حتى لو كانت سيئة، على أن تحتمل هموم التجديد والابتكار.

ولكن الإنسانية ستظل فى الوقت نفسه تضع سرها وقوتها فى الشخص الممتاز الذى يدفع الحياة إلى الحركة، وينير طرقاتها المظلمة، ويغامر دائمًا فى سبيل الكشف عن الشىء الغامض فيها.. حتى يسير من بعده الناس فى نفس الطريق.

والذين يكسرون التماثيل الجميلة، أو يسعون إلى تشويهها، قد ينجحون أحيانًا، ولكن الحياة تعود من جديد، فتخلق هذه التماثيل ليحبها البعض.. ويكرهها آخرون.. ولكى تكون دائمًا الزهرة التى تنثر العطر للناس وتشرب العذاب.