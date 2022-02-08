الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بالميراس يضاعف تقدمه على الأهلى بهدف ثانٍ فى مونديال الأندية

جريدة الدستور

أحرز بالميراس البرازيلي هدفه الثاني في مرمى الأهلي، خلال اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل هدف بالميراس دودو في الدقيقة 49 من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء، بعد مشوار كبير من منتصف الملعب.
 

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" بتقدم الفريق البرازيلي بهدف دون رد.

هدف بالميراس جاء عن طريق رافائيل فيجا في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من دودو، ليسكن الكرة شباك علي لطفي معلنًا عن أول أهداف المباراة.

بداية المباراة شهدت حذرًا متبادلًا بين الفريقين مع أفضلية لبالميراس في الاستحواذ على الكرة، لكن دون تهديد على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 16 سدد رافائيل فيجا كرة بالرأس وحاول ياسر إبراهيم إبعادها مُخرجًا إياها لركلة ركنية، لكنها مرت سلامًا على النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 18، انطلق أليو ديانج بالكرة من قبل منتصف الملعب، ليصل لحافة منطقة جزاء بالميراس، لكن تسديدته ارتطمت بأحد المدافعين، لتخرج ركلة ركنية لم تشكل خطورة أيضًا على المرمى البرازيلي.

وفي الدقيقة 28، أرسل عمرو السولية كرة طولية لـ حسين الشحات ليقتحم منطقة جزاء بالميراس، لكنه كان في موضع تسلل.

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