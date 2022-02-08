الاستعلام عن حالة 4 مصابين فى حادث سير بالإسماعيلية

استعلمت جهات التحقيق المختصة عن حالة 4 مصابين في حادث مرور بمركز أبوصوير، فيما دفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأوناش لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بطريق أبوخروع بجوار سور مطار أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة د.حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابون إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

‏تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من د. حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بإصابة بـ 4 أشخاص، في حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بطريق أبو خروع بجوار سور مطار أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات بالجسم.