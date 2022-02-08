محمد يحوَّل جذوع النخيل إلى تحف فنية فى الوادى الجديد

بموهبة فنية ورثها عن والده فنان النحت، يحول الطفل محمد شريف، صاحب الـ ١٢ سنة، ابن قرية «عزب القصر» فى الوادى الجديد، قطع جذوع النخيل إلى قطع فنية مبهرة يُقبل السياح وزوار المحافظة على اقتنائها.

يحلم الفنان الصغير بأن يكون نحاتًا كبيرًا، بعد أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة، ويقول لـ«الدستور» إنه تعلم فن النحت من والده، الذى يتقن هذا الفن منذ زمن بعيد، ويعمل معه فى معرض خاص بالتحف التراثية، ينحتها والده باستخدام جذوع النخيل وبعض الأشجار الأخرى.

وأضاف أن والده يهتم بتعليمه وتدريبه فى فترة الإجازة الدراسية، علاوة على اهتمام المدرسين به فى المدرسة لتطوير موهبته الفنية. وقال والد الفنان الصغير إنه يدعم ابنه بكل ما يطلبه من أدوات، حتى يغرس بداخله حب المهنة، التى ورثها والده عن الآباء والأجداد.

وأضاف: «أنحت نماذج مصغرة للبيوت القديمة ومطاحن الغلال والسواقى، وأكتب على الأعتاب الخشبية حفظًا لتراث الواحات».

واختتم بقوله: «هذه المهنة تحتاج إلى فكر وصبر، ويلزمها الاستمرارية، حتى يتمكن العامل فيها من الإنجاز بسرعة كبيرة دون أخطاء تضطره للبدء من جديد».