الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الشوط الأول.. بالميراس يسجل هدفًا فى الأهلى بنصف نهائى مونديال الأندية

جريدة الدستور

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" بتقدم الفريق البرازيلي بهدف دون رد.

هدف بالميراس جاء عن طريق رافائيل فيجا في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من دودو، ليسكن الكرة شباك علي لطفي معلنًا عن أول أهداف المباراة.

بداية المباراة شهدت حذرا متبادلا بين الفريقين مع أفضلية لبالميراس في الاستحواذ على الكرة، لكن دون تهديد على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 16 سدد رافائيل فيجا كرة بالرأس وحاول ياسر إبراهيم إبعادها مُخرجًا إياها لركلة ركنية، لكنها مرت سلامًا على النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 18، انطلق أليو ديانج بالكرة من قبل منتصف الملعب، ليصل لحافة منطقة جزاء بالميراس، لكن تسديدته ارتطمت بأحد المدافعين، لتخرج ركلة ركنية لم تشكل خطورة أيضًا على المرمى البرازيلي.

وفي الدقيقة 28، أرسل عمرو السولية كرة طولية لـ حسين الشحات ليقتحم منطقة جزاء بالميراس، لكنه كان في موضع تسلل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديدًا