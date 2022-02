أبرزهم سميث ودينزل.. تعرف على ترشيحات الأوسكار لأفضل ممثل في العالم

أعلنت، مساء الثلاثاء، ترشيحات جوائز الأوسكار في دورته الـ 94 التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال مارس المقبل، حيث يتنافس على ترشيحات جائزة أفضل ممثل 5 من نجوم هوليوود.

وينافس على جائزة أفضل ممثل عدد كبير من النجوم حيث تصدر المشهد الممثل خافيير باردم عن فيلم Being the Ricardos وهو فيلم درامي عن السيرة الذاتية الأمريكية لعام 2021 تأليف وإخراج آرون سوركين حول العلاقة بين لوسيل بول وديسي أرناز، و يلعب دور كل من نيكول كيدمان وخافيير بارديم دورًا في بطولة بول وأرناز .

جاء في الترشيحات بيندكت كامبرباتش عن فيلم The Power of the Dog وهو فيلم دراما إنتاج دولي مشترك من كتابة وإخراج جين كامبيون وهو مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب توماس سافاج، والفيلم من بطولة بيندكت كامبرباتش،كيرستين دانست،جيسي بليمنز،توماسن ماكنزي وكودي سميت-ماكفي. بدأ تصوير الفيلم في نيوزيلندا في 10 يناير 2020.

وينافس النجم أندرو جارفيلد بفيلم tick tick boom، وهو فيلم دراما موسيقي أمريكي من إخراج لين مانويل ميراندا وبطولة أندرو جارفيلد،الكسندرا شيب،فانيسا هادجنز،جوديث لايت وبرادلي ويتفورد.

وينافس النجم الكبير ويل سميث بفيلم King Richard، الذي يتناول قصة حياة نجمتي التنس سيرينا وفينس ويليمز وهو عمل درامي رياضي مبني على قصة حقيقية وتم طرحه مؤخرًا .

وأخيرًا ينافس النجم دينزل واشنطن بفيلم The Tragedy of Macbeth، وهو فيلم دراما أبيض وأسود أمريكي انتاج 2021 من إخراج الأخوان كوين مبني على مسرحية وليم شكسبير مكبث، والفيلم من بطولة دنزل واشنطن،فرانسيس مكدورماند وكوري هوكينز.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض في 25 ديسمبر 2021، وعلى مستوى الفئة النسوية يتنافسن خمسة من نجوم هوليوود أيضًا.