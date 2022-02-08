الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزهم سميث ودينزل.. تعرف على ترشيحات الأوسكار لأفضل ممثل في العالم

سميث
سميث

أعلنت، مساء الثلاثاء، ترشيحات جوائز الأوسكار في دورته الـ 94 التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال مارس المقبل، حيث يتنافس على ترشيحات جائزة أفضل ممثل 5 من نجوم هوليوود.

وينافس على جائزة أفضل ممثل عدد كبير من النجوم حيث تصدر المشهد الممثل خافيير باردم عن فيلم Being the Ricardos وهو فيلم درامي عن السيرة الذاتية الأمريكية لعام 2021 تأليف وإخراج آرون سوركين حول العلاقة بين لوسيل بول وديسي أرناز، و يلعب دور كل من نيكول كيدمان وخافيير بارديم دورًا في بطولة بول وأرناز .

جاء في الترشيحات بيندكت كامبرباتش عن فيلم The Power of the Dog وهو فيلم دراما إنتاج دولي مشترك من كتابة وإخراج جين كامبيون وهو مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب توماس سافاج، والفيلم من بطولة بيندكت كامبرباتش،كيرستين دانست،جيسي بليمنز،توماسن ماكنزي وكودي سميت-ماكفي. بدأ تصوير الفيلم في نيوزيلندا في 10 يناير 2020.

وينافس النجم أندرو جارفيلد بفيلم tick tick boom، وهو فيلم دراما موسيقي أمريكي من إخراج لين مانويل ميراندا وبطولة أندرو جارفيلد،الكسندرا شيب،فانيسا هادجنز،جوديث لايت وبرادلي ويتفورد.

وينافس النجم الكبير ويل سميث بفيلم King Richard، الذي يتناول قصة حياة نجمتي التنس سيرينا وفينس ويليمز وهو عمل درامي رياضي مبني على قصة حقيقية وتم طرحه مؤخرًا .

وأخيرًا ينافس النجم دينزل واشنطن بفيلم  The Tragedy of Macbeth، وهو فيلم دراما أبيض وأسود أمريكي انتاج 2021 من إخراج الأخوان كوين مبني على مسرحية وليم شكسبير مكبث، والفيلم من بطولة دنزل واشنطن،فرانسيس مكدورماند وكوري هوكينز. 

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض في 25 ديسمبر 2021، وعلى مستوى الفئة النسوية يتنافسن خمسة من نجوم هوليوود أيضًا.

جوائز الأوسكار نجوم هوليوود الأوسكار أفضل ممثل ترشيحات الاوسكار جائزة أفضل ممثل فانيسا هادجنز

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس