الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة رئيس جيبوتي للقاهرة هامة من الناحية الجيو-استراتيجية

السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة للقاهرة هامة من الناحية الجيو- استراتيجية.

وأضاف «هريدي» في تصريحات لـ«الدستور» أن موقع جيبوتي الجغرافي في القرن الإفريقي من ناحية وإطلالها على المحيط الهندي وقربها من المدخل الجنوبي لقناة السويس من ناحية أخرى يجعلها شريك استراتيجي لمصر في الدفاع عن القناة.

وتابع: «كذلك دورها في العمل من أجل تعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي يتفق تماما مع أهداف السياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب والتطرف».

مساعد وزير الخارجية الاسبق الرئيس الجيبوتي القرن الأفريقي شريك استراتيجي المحيط الهندي

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