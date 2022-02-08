إحالة زوجين لمحكمة الجنايات لاتجارهما بالمواد المخدرة في الغردقة

قرر المستشار علاء فرج، المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر، إحالة كل من «س. أ .م» وزوجته «ر. م»، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بالإتجار في المواد المخدرة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمان بالإتجار بدائرة قسم أول الغردقة في المواد المخدرة «مسحوق الهيروين - وجوهر الحشيش وميثا مفيتامين المخدر»، كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة حيازة سلاح أبيض نصل معدنى دون مصوغ قانونى أو مبرر من الضرور ة الشخصية أو الحرفية وتبين من التحقيقات، بأنه أثناء مرور الرائد أحمد ناصر معاون مباحق قسم أول الغردقة بتحقيق الاشتباه وضبط الخارجين على القانون.

ومن خلال أحد مصادره السرية أبلغه بقيام إحدى السيدات والمقيمة بميدان العروسة بالإتجار فى جميع أنواع المواد المخدرة متخذة من الإتجار فى العملة، خاصة الدولارات الأمريكية وتغييرها ستارا لإخفاء نشاطها الإجرامي.

وأضافت التحريات، أن تلك السيدة تقف في ميدان العروسة، وهنا كمن لها معاون المباحث في أحد الأماكن القريبة منها وما أن شاهدها تفتح حقيبتها لإخراج المخدرات، حتى تمكن من ضبطها متلبسة بالمواد المخدرة، وقام بتقييدها بالكلابشات الحديدية، وما أن شاهد احد زبائنها هذا المنظر حتى أطلق ساقيه للريح وفر هاربًا، وبتفتيش حقيبتها عثر على 6 طرب لمخدر الحشيش ومبالغ مالية 7025 جنيه، و301 دولار أمريكى.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، وأضافت فى اعترافها بقيامها وزوجها بالإتجار في المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وعقب انتهاء التحقيقات معها أمر رئيس النيابة بحبسها وضبط وإحضار الزوج، وتنفيذاً لقرار النيابة تمكن الرائد محمود عصمت معاون مباحث قسم أول الغردقة من ضبط الزوج وهو في طريقه إلى موقف الأتوبيس للهرب وبتفتيشه والحقيبة التي كانت بحوزته عثر لديه على 4 لفافات بلاستيكية كبيرة الحجم، بها مسحوق شابو المخدر و55 لفافة هيروين خام كبيرة الحجم ومبلغ 600 جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الإتجار، وأنه وزوجته نزحا من موطنهما الأصلي إلى مدينة الغردقة ولم يجدا فرصة عمل فاتجها الى تجارة المخدرات، وعقب انتهاء التحقيقات معه أمرت النيابة بحبسه ليلحق بزوجته بإيداعه فى حجز الرجال وزوجتة بحجز النساء، وتم تجديد حبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.