الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تشكيل بالميراس أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية

جريدة الدستور

أعلن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لـ بالميراس البرازيلي، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية " الإمارات 2021".

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: جوستافو جوميز- لوان– خواكين بيكيريز.

خط الوسط: ماركوس روشا– دانيلو– زي رافائيل– جوستافو سكاربا.

خط الهجوم: رافائيل فيجيا– روني– دودو.

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