تشكيل بالميراس أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية
أعلن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لـ بالميراس البرازيلي، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية " الإمارات 2021".
وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وجاء تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: ويفيرتون.
خط الدفاع: جوستافو جوميز- لوان– خواكين بيكيريز.
خط الوسط: ماركوس روشا– دانيلو– زي رافائيل– جوستافو سكاربا.
خط الهجوم: رافائيل فيجيا– روني– دودو.