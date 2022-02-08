تشكيل بالميراس أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية

أعلن البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لـ بالميراس البرازيلي، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية " الإمارات 2021".

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون.

خط الدفاع: جوستافو جوميز- لوان– خواكين بيكيريز.

خط الوسط: ماركوس روشا– دانيلو– زي رافائيل– جوستافو سكاربا.

خط الهجوم: رافائيل فيجيا– روني– دودو.