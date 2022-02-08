الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال الشاب المعتدى عليه من 3 مجهولين فى كرداسة

متهمين
متهمين

كشفت أقوال الشاب المعتدى عليه من 3 مجهولين أثناء استقلاله لـ"توك توك" بمنطقة كرداسة عن أنه أثناء استقلاله للمركبة طارده 3 مجهولين وتشاجروا معه لأولوية المرور واشتدت المشاجرة بينهم، ما دفع المتهمين للاعتداء عليه، فكان بحوزتهم زجاجة صغيرة مليئة بالبنزين، فسَكبوا عليه البنزين واعتدوا عليه بأسلحة بيضاء (مطواة وكَتَر)، فيما سددوا له طعنتين في الفخذ، وفر المتهمون هاربين ونقل الشاب للمستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الشاب أثناء استقلاله لمَركبة التوك توك، طارده 3 مجهولين وتشاجروا معه، فيما سكبوا عليه البنزين ولاذوا بالفرار.

وتلقى قسم شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد بالشروع في قتل شاب بسكب البنزين عليه، ووصوله للمستشفى بجروح بالغة، وتبين من التحريات أن 3 أشخاص مجهولين وراء ارتكاب الواقعة، نتيجة مشاجرة في الطريق.

وأفادت التحريات الأولية أن هناك 3 أشخاص كان يستقلون مركبة توك توك حدثت مشادة كلامية مع الشاب المجني عليه أثناء استقلال مركبته، وتطورت المشادة حتى قام المتهمون بسكب بنزين على جسده وتمكنت الأجهزة من القبض عليهم.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.

أقوال الشاب المعتدى عليه 3 مجهولين التوك توك كراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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