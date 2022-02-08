«صحة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن دعم مستشفى دراو المركزى بأسوان

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين حمدي، بشأن دعم مستشفى دراو المركزي الكائن بمحافظة أسوان بالمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وقال ممثل وزارة الصحة في أسوان، إنه تم هدم نصف المستشفي، وذلك أثر على الخدمات في المستشفى ونقص في العناية المركزة، ولفت إلى أنه يتم تأهيل المستشفيات في أسوان استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأوصت لجنة الشئون الصحية وزارة الصحة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية الناقصة بمستشفى دراو، وطلبت إخطار اللجنة خلال شهر بما تم من إجراءات لتوفير هذه المستلزمات.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائب على أحمد على بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية أبوغنيمة مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ إلى مستشفى مركزي، موضحًا أن الهدف تخفيف الضغط عن المستشفى العام في المركز وتخفيف معاناة المرضى.

وقال ممثل وزارة الصحة، إن هناك قواعد ومعايير لا بد من توافرها لتحويل وحدة صحية إلى مستشفى مركزي، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ ستدخل المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وستكون هناك خريطة صحية شاملة للمستشفي، وبالتالي ستحل هذه المشكلة.

وأوضح أن مستشفى سيدى سالم المركزي يخدم نحو 500 ألف مواطن، ويضم 200 سرير.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن تقاعس مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ووزارة الصحة والسكان في تنفيذ فصلي تمريض بمركز سيدي سالم ومركز الرياض – محافظة كفر الشيخ.

وقال ممثل وزارة الصحة، إنه في محافظة كفر الشيخ يوجد 8 فصول تمريض بنين، وحاليًا يتعذر تنفيذ الفصلين، مؤكدًا الموافقة على إنشاء الفصلين.

وأكد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الشئون الصحية، أن هناك أزمة نقص في التمريض عمومًا ولا بد من حل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن اللجنة توصي بأن يدرج هذان الفصلان للتمريض في العام الدراسي القادم.