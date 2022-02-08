فى اتصال مع «كيرى».. شكرى: مصر تولى أهمية خاصة للدول النامية خلال قمة المناخ

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الثلاثاء، اتصالًا مرئيًا من المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري.

وجاء الاتصال في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة الـ27 للمؤتمر الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر المقبل، وكذلك لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد اعتزام مصر البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الـ26 للمؤتمر في «جلاسجو»، لتعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعي الدول النامية لهذا الغرض.

ملفات التعاون في قضايا المناخ

وأضاف شكري، أن رئاسة مصر للدورة الـ27 ستعمل على الوصول لنتائج تعكس الطموح الدولي لمواجهة تغير المناخ، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الدول النامية وفي مقدمتها الدول الإفريقية، وأن مصر تعول على دعم الولايات المتحدة لتحقيق تلك النتائج المرجوة.

وتناول الاتصال التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في مجال مواجهة تغير المناخ، حيث تم تأكيد أهمية تفعيل مجموعة العمل المشتركة المعنية بتغير المناخ بين البلدين في أقرب فرصة، وفقًا لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وأبرز وزير الخارجية الفرص المتاحة بمصر أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الإنجازات التي تحققها الحكومة المصرية تجاه التحول للاقتصاد الأخضر.

وأعرب شكري، والمبعوث الرئاسي للمناخ جون كيري، عن أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في هذا الشأن، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

اتصال وزير الخارجية وجون كيري