«القصير» يطلع وفدًا سعوديًا على المنظومة المصرية لتكويد المزارع

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مع وفد من وزارة البيئة والمياة والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، سبل دعم التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية والتبادل التجارى بين البلدين.



ويأتي هذا اللقاء نتيجة المباحثات التي أجراها القصير في الرياض مع نظيره السعودي الأسبوع الماضي، وتوجيه الدعوة لوفد فني سعودى لزيارة مصر، والاطلاع على المنظومة التصديرية الحديثة ومنظومة تكويد المزارع والكيانات التصديرية التي يقوم بها الحجر الزراعى المصري، من أجل إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة.



وقال القصير، إن الوفد السعودي قام بالاطلاع على الإجراءات والتطور الذي تشهده مصر حاليًا في مجال سلامة الغذاء والحجر الزراعي، وإجراءات الرقابة والتتبع وكذلك الصحة النباتية، موضحًا أنه تم تقديم شرح تفصيلى للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة والتي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، وكذلك عرض للنتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكافة دول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم التى تتميز بأحدث الأنظمة الرقابية فى مجال سلامة الغذاء والصحة النباتية، مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلاند والصين وأمريكا وكندا.

كما استعرض وزير الزراعة أمام الوفد السعودى جهود الدولة المصرية في قطاع الزراعة وسلامة الغذاء، مؤكدًا تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الدولية على الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

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من ناحيته، أكد رئيس الوفد السعودي، أنه اطلع على التطور الذي شهدته مصر في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي، مضيفًا أن هناك تطورًا كبيرًا في جودة المنتجات المصرية في السوق السعودية.