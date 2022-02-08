محافظ الشرقية يشارك فى افتتاح مصنع الأدوية التعليمي لكلية الصيدلة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعى بكل جهد لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية لمواكبة التقنيات المتطورة التى تتطلبها احتياجات سوق العمل، ومن المنتظر أن تحدث طفرة كبيرة فى تطوير مهارات ومستوى الخريجين من خلال بنية تحتية على أحدث التقنيات العالمية ومن أكبر تلك الإنجازات - مجمع مدرجات كلية الصيدلة ومصنع الأدوية التعليمي - بكلية الصيدلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح مجمع مدرجات كلية الصيدلة الجديد بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية الصيدلة الأسبق.



والجدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب أول من وضع اللبنة الأولى لإنشاء مصنع الادويه ومجمع المدرجات.



كما حضر الافتتاح الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة الحالى بجامعة بدر وعميد كلية الصيدلة السابق بجامعة القناة.



وأوضح "مندور " أن المبنى يضم أربع مدرجات سعة المدرج الواحد ٢٥٠ طالب وطالبة، وأربع قاعات دراسية بسعة 50 طالبا، بالاضافة إلى قاعة سيمينار سعة 50 طالبا، قاعة مؤتمرات ملحقة بقاعة لكبار الزوار إلى جانب صيدلية تعليمية ومصنع تعليمي مصمم على الأحدث الأنظمة و سيتم تزويده بأحدث الآلات و المعدات الحديثة، مطالباً بسرعة الإنتهاء من تجهيز معملين للاختبارات الإلكترونية بسعة ١٩٥جهاز مع إضافة مصاعد للمبنى.

وقد صرح الدكتور ناصر مندور أنه بعد الإنتهاء العمل نهائياً فى مجمع مدرجات الصيدلة على مساحة ألفين و١٠٠ متر مسطح جارى الآن العمل داخل مصنع الأدوية والذى من المنتظر الإنتهاء منه فى غضون ٨ أشهر حيث تم بالفعل تضبيط مناسب أرضية المصنع، والبدء فى أعمال البنية التحتية للمصنع من صرف وتغذية وكهرباء وتم عمل الدكتات الخاصة بالتكيف المركزى كما أعطى "مندور " تعليماته من الإنتهاء من المصنع فى أسرع وقت ممكن.

وأشار "مندور" أن هذا المصنع يعد نموذج محاكاة لتدريب الطلاب إلى جانب صيدلية نموذجية مركزية ومخازن مركزية تدار بنظام الشبكات فالصيدلى لن يعمل بالطريقة التقليدية فكل منظومة الدواء يتم الآن تحديثها و تطويرها.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه كل من الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتور صفوت عبد المقصود منسق الصيدلة الأكلينيكية وعميد معهد التقنية الحيوية، والدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور إسماعيل دهشان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمانى كمال وكيل لشئون الدراسات العليا والبحوث.

رافق رئيس الجامعة ممثلي الشركة الوطنية برئاسة الدكتور أحمد حليم إستشاري الشركة الوطنية والعميد هشام عبد الباقى قائد مشروعات الجامعة والمهندس حسن صلاح الممثل الاستشاري للشركة الوطنية والمهندس محمود مردان من الشركة الوطنية، ومحمد القاضى إدارة الشركة.

وبإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة حضر مسئولي الإدارة الهندسية بإشراف المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية وفريق العمل بالإدارة المهندسين أحمد هلال، سنيه عبد الهادي ،شيماء عماد ،غادة عبدالله.