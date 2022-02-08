الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقضاء الدعوى ضد متسابق «ذا فويس كيدز» بتهمة الاعتداء على زميله بالتصالح

طفل ذا فويس
طفل ذا فويس

قال مصدر قضائي، بمحكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الثلاثاء، إن تأجيل محاكمة الطفل معاذ طفل "ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع فى قتل صديقه بمنطقة حلوان، إلى جلسة 15 فبراير المقبل؛ لإتمام إجراءات التصالح وحضور الطفل، مؤكدا أن الدعوى انقضت بالتصالح.

وكانت النيابة العامة، أحالت الطفل المتهم لمحكمة جنايات الطفل، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنح الطفل، الشهيرة إعلاميًا بطفل "ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ محمد، بالاعتداء بالضرب بمفتاح سيارة على صديقه الطفل "حسن شريف"، وإصابته في الجمجمة.

مصدر قضائى محكمة الطفل محاكمة اجراءات التصالح طفل ذا فويس كيدز الجمجمة

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