انقضاء الدعوى ضد متسابق «ذا فويس كيدز» بتهمة الاعتداء على زميله بالتصالح

قال مصدر قضائي، بمحكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الثلاثاء، إن تأجيل محاكمة الطفل معاذ طفل "ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع فى قتل صديقه بمنطقة حلوان، إلى جلسة 15 فبراير المقبل؛ لإتمام إجراءات التصالح وحضور الطفل، مؤكدا أن الدعوى انقضت بالتصالح.



وكانت النيابة العامة، أحالت الطفل المتهم لمحكمة جنايات الطفل، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنح الطفل، الشهيرة إعلاميًا بطفل "ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ محمد، بالاعتداء بالضرب بمفتاح سيارة على صديقه الطفل "حسن شريف"، وإصابته في الجمجمة.