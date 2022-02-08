فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة في رام الله، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين واعتقال آخر.

ودعا المجلس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة تلك الجريمة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين واعتقال رابع، مؤكدة أنها تعكس وحشية وعنصرية قوات الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا، والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.

كما طالبت الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد اقتحمت حي المخفية بمدينة نابلس، وأطلقت النار على سيارة كان يستقلها أربعة فلسطينيين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، واعتقال رابع لم تحدد هويته بعد.